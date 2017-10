Tarifverhandlungen IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld und weniger Arbeit

Die IG Metall wird aller Voraussicht nach mit der Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn in die anstehenden Tarifverhandlungen mit den Vertretern der Arbeitgeber ziehen.

Der Gewerkschaftsvorstand sprach sich am Dienstag für die Forderung aus, die von den Tarifbezirken am 24. Oktober beschlossen werden müsste. Angesichts des ungebrochenen Wachstums der Branche und einer schwungvollen Konjunktur sei diese Größenordnung mehr als angemessen, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann. "Es gibt keinen Grund zu Zurückhaltung", ergänzte er. Die 3,9 Millionen Beschäftigten erwarteten, dass sie angemessen am Erfolg beteiligt würden.

Die Gewerkschaft wolle zudem einen "Paradigmenwechsel" in der Arbeitszeit erreichen, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann. Maßgeblich für Flexibilität bei den Arbeitszeiten sei bisher vornehmlich das Interesse der Arbeitgeber. Jetzt verlangten die Beschäftigten mehr Selbstbestimmung. Die IG Metall fordert deshalb unter dem Motto "Arbeitszeit, die zum Leben passt" zusätzlich zu Lohnerhöhungen ein individuelles Recht für die Arbeitnehmer, die Wochenarbeitszeit befristet von 35 auf 28 Stunden zu verkürzen.

Untere Tarifgruppen und Beschäftigte, die wegen Pflege oder Kinderbetreuung vorübergehend weniger arbeiten können, sollen einen teilweisen Entgeltausgleich bekommen. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall lehnt die schon länger diskutierten Arbeitszeitforderungen ab - und verweist dabei auf den Fachkräftemangel.