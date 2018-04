Gesetzentwurf Rückkehrrecht auf Vollzeit soll Anfang 2019 kommen

Das Recht auf den Wechsel von Voll- in Teilzeit gibt es schon lange - nun soll der Anspruch auf Rückkehr in Vollzeit folgen, und zwar sehr bald: Beschäftigte sollen ab dem 1. Januar 2019 grundsätzlich das Recht auf befristete Teilzeit bekommen. Das sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der "Rheinischen Post". Der entsprechende Gesetzentwurf sei fertig und solle ab Dienstag innerhalb der Regierung abgestimmt werden.

Mit der Neuregelung solle den Beschäftigten eine Brücke zurück in die Vollzeit gebaut werden, sagte Heil im Deutschlandfunk. Die Arbeitszeit müsse sich an Lebenslagen anpassen können.

Allerdings soll das Recht nicht uneingeschränkt für alle Arbeitnehmer gelten. Ursprünglich wollte die SPD es für alle Beschäftigten in Betrieben ab 15 Mitarbeitern; dagegen sperrten sich allerdings CDU und CSU, die es erst in Betrieben ab 200 Mitarbeitern gelten lassen wollte. Daher scheiterte ein entsprechendes Gesetz im vergangenen Jahr, obwohl Union und SPD sich bereits im Koalitionsvertrag des Jahres 2013 auf ein Rückkehrrecht in Vollzeit geeinigt hatten.

In ihren neuen Koalitionsvertrag hatten sie daher schon detailliert einen Kompromiss festgeschrieben: Beschäftigte in Betrieben mit mehr als 45 Arbeitnehmern sollten Anspruch auf eine befristete Teilzeitphase bekommen, die zwischen einem und fünf Jahren dauern könne. Zudem gelten für Betriebe mit 45 bis 200 Mitarbeitern Einschränkungen - in ihnen soll dieser Anspruch nur einem pro 15 Mitarbeitern gewährt werden.

Durch die Orientierung an der Betriebsgröße werde sichergestellt, dass die Unternehmen nicht überfordert würden, sagte Heil im Deutschlandfunk. "Das ist, glaube ich, ein fairer Kompromiss, der der Lebensrealität auch von Unternehmen und Beschäftigten entspricht." Allerdings bedeutet das auch, dass fast jeder zweite Arbeitnehmer das Recht nicht in Anspruch nehmen kann - knapp 45 Prozent sind in Betrieben mit weniger als 50 Mitarbeitern beschäftigt.

Die Zahl der potenziellen Nutznießer ist dennoch groß. Mehr als 15 Millionen Menschen in Deutschland arbeiteten 2017 insgesamt in Teilzeit.

Heil verwies auf einen weiteren Aspekt des Rückkehrrechts. Es sei auch eine Möglichkeit, Altersarmut zu vermeiden. Derzeit droht Arbeitnehmern nämlich die sogenannte Teilzeitfalle, wenn ihnen nach einer Verkürzung die Rückkehr in Vollzeit verweigert wird. Meistens betrifft das Frauen, die deshalb auf Dauer weniger Beiträge in die Rentenversicherung einzahlen und dadurch entsprechend geringe Ansprüche erwerben.

Das Recht auf befristete Teilzeit hatte auch in der jüngsten Tarifrunde in der Metallbranche eine zentrale Rolle gespielt. Die IG Metall hatte es vehement gefordert, traf damit allerdings auf entschiedene Ablehnung der Arbeitgeber. Nach einer harten Warnstreikwelle einigten sich die Tarifpartner schließlich auf ein Modell.