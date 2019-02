Handelsstreit Tesla schickt in letzter Minute Autofrachter nach China - um Zölle zu umgehen

Die Handelsgespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt liefen "extrem gut", sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag. Womöglich würde die bisher nur bis zum 1. März geltende Verhandlungsfrist über mögliche Zölle zwischen den USA und China verlängert.

Doch auf eine gütliche Lösung im Handelsstreit zwischen den Ländern will der US-Autobauer Tesla offenbar nicht setzen - und hat einem "Bloomberg"-Bericht zufolge in letzter Minute noch mehrere Frachtschiffe auf den Pazifik in Richtung China losgeschickt.

Tagelang habe Tesla zuvor an Pier 80 im Hafen von San Francisco nach und nach jede Menge Model-3-Autos angeliefert, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg". Mindestens drei jeweils zwei Fußballfelder lange Schiffe seien auf den Weg gebracht worden, um die wertvolle Fracht von Firmenchef Elon Musk noch vor Ablauf des Monats nach China zu bringen.

Ein Schiff hat wohl schon Tianjin erreicht

Denn sollten sich beide Seiten in dem Streit nicht einigen, steigen am 1. März die Zölle auf chinesische Importgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent. An dem Tag endet ein 90-tägiger "Waffenstillstand". Trump stört sich am hohen US-Defizit im Warenaustausch mit China - und wirft der Volksrepublik unfaire Handelspraktiken sowie den Diebstahl geistigen Eigentums vor. China bestreitet dies.

Eines der Schiffe, die "Glovis Symphony", hat laut "Bloomberg" inzwischen im Hafen von Tianjin festgemacht und soll am Mittwoch noch die Metropole Shanghai anlaufen. Zwei weitere Frachter, die "Morning Cindy" und die "Emerald Ace", sollen demnach China am 19. oder 24. Februar erreichen. Wenn alles nach Plan läuft.

Doch langfristig ist das keine Lösung. In Shanghai hat Tesla deshalb im Januar mit dem Bau des größten Werks außerhalb der USA begonnen. Die Fabrik soll dem Unternehmen zufolge bis Sommer stehen, die Produktion der ersten Autos vom Typ Model 3 bereits Ende des Jahres beginnen.

REUTERS Elon Musk beim Baubeginn für eine Fabrik in China

So will sich der US-Konzern im Handelsstreit auch dauerhaft Zugang zum riesigen chinesischen Markt sichern - außerdem ist der Transport über den Ozean teuer. In dem neuen Werk sollen künftig sowohl die Autos als auch die für den Elektroantrieb benötigten Batterien hergestellt werden - wegen dieser Kombination nennt Tesla diese Produktionsstätten "Gigafabriken".