Trump-Sieg Experten fürchten Nachteile für Weltwirtschaft

Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts Ifo, Clemens Fuest, erwartet nach dem Wahlsieg von Donald Trump in den USA Nachteile für die deutsche Wirtschaft. "Wenn Trump die Handelsschranken durchsetzen könnte, die er angekündigt hat, wäre der Schaden groß", betonte Fuest am Mittwoch in München. "In Deutschland hängen 1,5 Millionen Arbeitsplätze vom US-Geschäft ab, die USA sind der wichtigste Handelspartner."

Allianz-Chef Oliver Bäte geht davon aus, dass die Verhandlungen um das Freihandelsabkommen TTIP eingestellt werden. "Ich rechne mit einer protektionistischen Handelspolitik mit weitreichenden negativen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft", sagte Bäte.

Der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der bayerischen Wirtschaft, Bertram Brossardt, wies darauf hin, dass die USA für Bayern der wichtigste Handelspartner sind: "2015 lieferten bayerische Unternehmen Waren im Wert von fast 23 Milliarden Euro in die USA. Das waren fast 13 Prozent aller bayerischen Exporte." Wichtig sei jetzt, dass Trump den Handelspartnern eine verlässliche Außen- und Freihandelspolitik aufzeige.

Peter Höppe von der Versicherung Munich Re befürchtet, dass der neue US-Präsident Klimaschutzmaßnahmen blockieren könnte: "Ein Präsident, der den vom Menschen gemachten Klimawandel bezweifelt, wird wenig Ambitionen haben, ein Vorreiter beim Klimaschutz zu sein."