Geldpolitik Trumps Finanzminister besucht Schäuble

Am Donnerstag nächster Woche, dem Vortag des G20-Finanzministertreffens in Baden-Baden, macht US-Finanzminister Steven Mnuchin seinem deutschen Amtskollegen Wolfgang Schäuble im Bundesfinanzministerium in Berlin seine Aufwartung. Gänzlich unbekannt sind sich die beiden nicht. Mitte Februar telefonierten sie bereits miteinander und verstanden sich nach Auskunft von Vertrauten gut.

Bei dem Besuch dürften eine Reihe strittiger Themen zur Sprache kommen. So rechnen Schäubles Leute fest damit, dass der Amerikaner die deutschen Leistungsbilanzüberschüsse thematisieren wird. Daran stießen sich schon Mnuchins Vorgänger, doch die Regierung von Präsident Donald Trump ist die erste, die bereit scheint, die Exportüberschüsse Deutschlands, aber auch Chinas, mit protektionistischen Maßnahmen zu bekämpfen. Dazu zählen auch Überlegungen, Importe aus diesen Ländern steuerlich zu benachteiligen. Erlöse aus Exporten wären danach für amerikanische Unternehmen steuerfrei, Einführen müssten sie aus versteuertem Einkommen bezahlen. Die Maßnahme käme einem Strafzoll für Importe gleich.

Schäuble verspricht sich von dem Treffen Aufschluss über die Pläne. Seinen Gast will er bei der Gelegenheit vor Risiken und Nebenwirkungen der Maßnahme warnen. So könnten zwar amerikanische Exportunternehmen profitieren, belastet würden hingegen Unternehmen, die auf Einfuhren aus dem Ausland angewiesen seien.

Mahnende Worte will Schäuble auch mit Blick auf die Finanzmarktregulierung an seinen Kollegen richten. Er will den Amerikaner davon abhalten, die Vorschriften für Banken, die im Gefolge der Finanzmarktkrise verschärft worden waren, wieder zu lockern. Das ist aus seiner Sicht falsch verstandene Deregulierung.

Für deutsche Banken könnte sich die Amtsübernahme der neuen US-Regierung aber sogar vorteilhaft auswirken. Die sieht den Regulierungsbedarf für den Finanzsektor zu Hause und weltweit längst nicht als so dringlich an wie noch die Obama-Regierung. Das könnte dazu führen, dass die Eigenkapitalvorschriften für Kreditinstitute deutlich lockerer ausfallen als noch vor einigen Monaten gedacht. Das würde auch die öffentliche Hand in Deutschland entlasten, deren angeschlagene Landesbanken einen im internationalen Vergleich erheblichen Rekapitalsierungsbedarf aufweisen. Die Länder müssten dann weniger Geld aufbringen, um das Eigenkapital ihrer Institute aufzustocken.

Schäuble und seine Experten rechnen nicht damit, dass Griechenland eine größere Rolle in dem Gespräch spielen wird. Sie erwarten, dass die neue US-Regierung, die einen eher isolationistischen Kurs verfolgt, dem Dauerkrisenstaat mit viel weniger Engagement beistehen wird als noch die Obama-Regierung. Deren Vertreter hatten stets vor nachteiligen Folgen für die Weltwirtschaft gewarnt, wenn die Krise nicht bereinigt würde.

Der Besuch des Amerikaners stellt Schäuble vor größere logistische Herausforderungen. Weil viele Hauptstadtjournalisten, die sein Ministerium betreuen, am Donnerstag schon auf dem Weg nach Baden-Baden zum G20-Gipfel sein werden, fürchtet er, dass zu wenige über seine geplante Pressekonferenz mit Mnuchin berichten könnten. Deshalb will er die Flugbereitschaft der Luftwaffe zu Hilfe rufen. Damit die Berichterstatter donnerstags noch in Berlin arbeiten können und trotzdem einen Tag später rechtzeitig beim G20-Finanzministertreffen, will er sie mit dem Regierungsflieger nach Baden-Baden schaffen.