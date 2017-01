Gewerkschaftschef Vassiliadis zu Trump "Unsere Unternehmen dürfen sich nicht wegducken"

Strafzölle und Kommandowirtschaft: Der neue US-Präsident Donald Trump versucht mit unverstellter Machtpolitik, die amerikanische Industrie wiederzubeleben. Kaum eine andere Volkswirtschaft der Welt ist vom neuen amerikanischen Protektionismus so betroffen wie die deutsche, die stark vom Export und freiem Welthandel abhängig ist. In vielen Branchen gerade der deutschen Industrie sind nun Arbeitsplätze bedroht. (Lesen Sie hier eine ausführliche Analyse über Trumps Wirtschaftspolitik - die Trumpomics - und deren Auswirkungen im neuen SPIEGEL.)

Betroffen sind auch die Mitglieder der IG Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Als erster Gewerkschaftschef nimmt nun der IG-BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis Stellung zu der Herausforderung durch die Trumponomics - und fordert von den deutschen Unternehmen eine klare Haltung.

"Die Wirtschaft darf sich nicht vor Trump wegducken"

"Wir erwarten von unseren Unternehmen, dass sie sich nicht politisch wegducken oder gar vermeintlichen 'Vorteilen' einer autoritären Wirtschaftspolitik das Wort reden", sagt Vassiliadis dem SPIEGEL. Dabei gehe es um Grundsätzliches: "Wer in Deutschland seit Jahren mehr Weltoffenheit, Flexibilität und Globalisierung einfordert, kann sich nicht mit amerikanischem Protektionismus stillschweigend arrangieren."

Gleichzeitig kritisiert Vassiliadis, wie deutsche Unternehmen die Globalisierung bislang einseitig propagiert und Missstände ignoriert hätten. Der IG-BCE-Chef fordert eine ehrlichere, ausgeweitete Debatte ein. Niemand bestreite zwar die positiven Effekte des globalen Handels für die deutsche Wirtschaft. "Wer allerdings die offenkundigen, negativen, zerstörerischen und unsozialen Phänomene ignoriert oder kleinredet, der fördert die Fingerzeigpolitik á la Trump", sagt der Arbeitnehmervertreter.

Die Selbstdarstellung Trumps als Beschützer der kleinen Arbeiter in den USA hält Vassiliadis für verlogen. Trump habe als Unternehmer selbst "systematisch Arbeitnehmerrechte missachtet" und genieße bei seinen Geschäftspartnern einen zwielichtigen Ruf, so der Gewerkschaftschef: "Dass er durch einen Wahlkampf nun zum Arbeitnehmerretter mutiert sei, ist jenseits seiner Kampagnen eine Fake News."

"Trumps Protektionismus führt zu globaler Instabilität"

Vassiliades glaubt auch nicht, dass Trumps Protektionismus der Wirtschaft und den Arbeitnehmern in den USA nachhaltig helfen wird, im Gegenteil. Die "America first"-Doktrin Trumps bedeute, dass der Präsident nicht mehr darauf setze, dass sich die USA im Qualitätswettbewerb um die besten Produkte und die besten Ideen für die Zukunft der Menschen durchsetzten, sondern "durch pure, brutale Macht des Stärkeren". Anfangs möge das einige Erfolge bringen, Vassiliades nennt sie aber "Strohfeuereffekte". Der Preis dafür würden aber größere globale, politische und wirtschaftliche Instabilitäten sein.

"Mehr europäische Kooperation"

"Europa muss geeint für einen anderen Weg stehen und die Länder der Erde zum Dialog einladen", fordert der Gewerkschaftschef. Zwar hält Vassiliadis es für naiv, das Phänomen Trump und den europäischen Rechtspopulismus gleichzusetzen - "dennoch zeigen sich viele Parallelen in den Grundzügen einer Politik der Macht und Ausgrenzung, der Sündenbock- und Stammtischtheorien".

Deshalb müsse auch Deutschland nicht nur auf europäische Kooperation setzen, sondern auch in sie investieren. Dabei wirke die deutsche Politik der schwarzen Null - also der Vorrang ausgeglichener Haushalte vor höheren Staatsausgaben - als "Investitionsbremse in Zukunftszuversicht". Gerade Deutschland hätte aber die Möglichkeit, "in den inneren und sozialen Zusammenhalt und in eine Politik der Zukunftsgestaltung zu investieren".

Mit dieser Forderung steht Vassiliadis nicht alleine. Nicht nur Ökonomen und die EU, auch internationale Organisationen wie der Internationale Wähungsfonds (IWF) und die Organisation der Industriestaaten OECD fordern seit Langem, dass der deutsche Staat seine Sparpolitik lockert und mehr Geld investiert, um die Produktivität und die Konjunktur anzukurbeln. Die Bundesregierung soll mehr Geld in die Infrastruktur stecken, den Ausbau von Straßen oder der Internetstrukturen etwa. Aber auch in Bildung, so die OECD jüngst, müsste mehr investiert werden - von der Qualifizierung für Flüchtlinge bis zum Ausbau von Ganztagsschulen.