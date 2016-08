Freihandelspakt: Frankreich will Stopp der TTIP-Verhandlungen

Frankreich will bald den Stopp der Verhandlungen der EU und der USA über das Freihandelsabkommen TTIP fordern. "Es gibt keine politische Unterstützung in Frankreich mehr für diese Verhandlungen", sagte der für das Abkommen zuständige französische Außenhandelsstaatssekretär Matthias Fekl am Dienstag im Radiosender RMC.

Schon im September wolle Frankreich bei der EU-Kommission sein Gesuch auf ein Ende der Verhandlungen einreichen, sagte Fekl. Geschehen solle dies auf einer Außenhandelskonferenz in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.

In Frankreich wachsen seit Monaten die Zweifel daran, dass der Vertrag zustande kommt. Präsident François Hollande hatte schon im Mai mit der Ablehnung des Abkommens gedroht.

Der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte am Sonntagabend im ZDF gesagt, die Verhandlungen zwischen der EU und den USA über das transatlantische Freihandelsabkommen seien "de facto gescheitert, weil wir uns den amerikanischen Forderungen natürlich als Europäer nicht unterwerfen dürfen". Er verwies auf die harte Verhandlungslinie der USA. "Da bewegt sich nichts", sagte Gabriel. Er handelte sich damit Kritik von Wirtschaftsverbänden sowie vom Koalitionspartner Union ein.

Die US-Regierung zeigte sich irritiert über die negativen Äußerungen Gabriels. Der Sprecher des US-Handelsbeauftragten Michael Froman sagte SPIEGEL ONLINE, die Verhandlungen machten "in Wahrheit ständig Fortschritte". Es liege in der Natur von Handelsgesprächen, dass nichts vereinbart sei, bis alles vereinbart sei.