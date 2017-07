Türkei-Affront gegen deutsche Firmen Erdogans Helfer, Erdogans Feinde

Mehmet Simsek war mal Finanzminister der Türkei, heute ist der Vizepremier in der türkischen Regierung zuständig für Wirtschaftsfragen. Simsek ist der Mann, den Ankara losschickt, um die Investoren wieder zu beruhigen, wenn Recep Tayyip Erdogan oder das Umfeld des Präsidenten dem Ausland mal wieder den Puls hochgejagt haben.

Am Donnerstag meldete sich Simsek via Twitter zu Wort. Es sei gar nichts dran an dem Bericht der "Zeit", wonach die Konzerne Daimler und BASF sowie weitere Unternehmen in das Visier der türkischen Justiz geraten seien. "Wir heißen deutsche Investoren willkommen", twitterte Simsek.

Also alles halb so wild?

Deutsche Sicherheitsbehörden bewerten die Liste als Fortsetzung von Erdogans "Politik der Nadelstiche" gegen Deutschland. Im Begleitschreiben der Türken zu der übergebenen Liste heißt es, die betreffenden Firmen stünden "in Verbindung" mit Firmen in der Türkei, die wiederum ihrerseits der Terrorunterstützung verdächtigt werden. Das sei "fast das Facebook-Prinzip", scherzt ein hochrangiger Beamter in Berlin. Da kenne auch "jeder jeden um zwei Ecken".

Die von den türkischen Behörden übermittelten Daten enthalten keinerlei spezifische Vorwürfe oder Belege für die angebliche Unterstützung der Bewegung des Erdogan-Gegners Fetullah Gülen, die hinter dem Putsch 2016 stecken soll. Beispiele für Kontakte von Daimler oder BASF zu Gülen finden sich nicht in den Listen.

In deutschen Sicherheitskreisen heißt es, die Aufstellung wirke so, als sei sie mit Google erstellt. Eine Nachfrage nach weiteren Angaben wurde von Ankara nicht beantwortet.

Die deutsche Seite betrachtet die Liste als juristisch irrelevant. Selbst die Türken hegten keinen Verdacht gegen die Konzerne. Vermutlich gehe es ausschließlich darum, die Bundesregierung politisch in die Enge zu treiben.

Der wunde Punkt der Türkei

Tatsächlich ist die Türkei auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Firmen angewiesen. Deutschland ist als Kapitalgeber und Absatzmarkt für türkische Produkte besonders wichtig. Die Handelsbeziehungen sind eng. Der Wirtschaftsflügel in der Regierung weiß das. Vize-Premier Simsek ist der wichtigste Vertreter dieses Lagers.

Das Wachstum der türkischen Wirtschaft ist 2016 auf unter drei Prozent gesunken - 2015 waren es noch mehr als sechs Prozent. Das Leistungsbilanzdefizit des Landes ist groß, die Wirtschaft ist angewiesen auf Investitionen aus dem Ausland. Erdogan gilt eigentlich als Vater des türkischen Wirtschaftsaufschwungs der vergangenen Jahre. Seit er an der Macht ist, haben ausländische Konzerne 232 Milliarden Dollar in der Türkei investiert, 75 Prozent davon stammen aus der EU.

Nur: Zuletzt gingen die Direktinvestitionen zurück: 2016 sanken sie auf 12 Milliarden Dollar, nach rund 17 Milliarden Dollar im Jahr zuvor. Ein Grund dafür ist Erdogans rabiater innenpolitischer Kurs. Erol Bilecik, Chef des türkischen Unternehmerverbands Tusiad, machte im Mai den seit 2016 verhängten Ausnahmezustand für den Einbruch mitverantwortlich - und fing sich prompt eine öffentliche Rüge vom Präsidenten ein.

Deutschland wiederum ist der wichtigste Handelspartner. Aus Deutschland kommen zudem mit knapp vier Millionen Urlaubern pro Jahr auch die meisten Touristen in die Türkei. Das könnte sich allerdings ändern: Die Bundesregierung hat eine drastische Reisewarnung für die Türkei herausgegeben. "Deutsche Staatsbürger sind in der Türkei vor willkürlichen Verhaftungen nicht mehr sicher", warnt Außenminister Sigmar Gabriel (SPD).

Erdogans Eskapaden verunsichern Kapitalgeber. Der türkische Präsident diffamiert selbst jene als vermeintliche Staatsfeinde, die durch ihre Investitionen den Aufschwung der Türkei erst ermöglicht haben. Es gebe "keinen Unterschied zwischen einem Terroristen mit einer Waffe und einer Bombe und einem Terroristen, der den Dollar, den Euro oder die Zinsraten für seinen Zweck einsetzt", behauptet er.

Die türkische Regierung hat seit dem gescheiterten Putschversuch vom 15. Juli 2016 etwa 800 Firmen im Wert von zehn Milliarden Dollar konfiszieren lassen. Unternehmer sorgen sich zunehmend um die Rechtssicherheit in dem Land. "Der Markt in der Türkei ist aufgrund der politischen Entwicklung zum Erliegen gekommen", sagt der Chef der VW-Sparte Truck und Bus, Andreas Renschler. Der Konzern hat im vergangenen Jahr 30 Prozent weniger in der Türkei verkauft, als 2015. Die Hamburger Firma ECE, Betreiber von Einkaufszentren, wurde aus dem Management einer Shoppingmall in Istanbul gedrängt.

Ratlosigkeit in Deutschland

Warum ausgerechnet die deutschen Konzerne Daimler und BASF in Ankaras Visier geraten sind, ist unklar. Die beiden Firmen wurden erst vom Bundeskriminalamt (BKA) über die türkische Terrorliste informiert, nachdem die "Zeit" den Fall öffentlich gemacht hatte. Bei Daimler wird gemutmaßt, womöglich habe man sich den Unmut der Türken zugezogen, weil der Konzern nicht mitmachen wollte bei einer Werbekampagne der Regierung. Unter dem Motto "Invest in Turkey" hat die Türkei Werbung bei internationalen TV-Sendern geschaltet, darunter CNN.

Ob solche Imagekampagnen trotz der Anfeindungen aus Ankara fruchten? Die deutsche Wirtschaft sieht angesichts der angespannten politischen Lage in der Türkei derzeit wenig Chancen dafür. "In einem solchen Umfeld ist an Neuinvestitionen deutscher Unternehmen in der Türkei kaum zu denken", ließ der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) am Donnerstag wissen.

Die Bundesregierung kündigte Konsequenzen an. Außenminister Sigmar Gabriel ließ durchblicken, deutschen Firmen in Zukunft von Investitionen in der Türkei abzuraten. Möglich sei eine Einschränkung der Hermes-Bürgschaften, mit denen die Bundesregierung Geschäfte deutscher Firmen im Ausland absichert, aber auch bei "der Vergabe von Investitionskrediten europäischer Entwicklungsbanken", so Gabriel.

Erdogans Sprecher tat prompt so, als hätte Berlin den Konflikt grundlos losgetreten - und nicht Ankara mit der Terrorliste. Es sei "nicht akzeptabel", dass Berlin die wirtschaftlichen Beziehungen aus politischem Kalkül zurückschneiden wollte, sagte er.

Ob Erdogan selbst Konsequenzen aus den Terror-Anschuldigungen gegen Daimler ziehen wird, ist nicht bekannt: Der Präsident lässt sich bei Auslandsbesuchen gern im Mercedes Maybach vorfahren.