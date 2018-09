Türkei-Krise Erdogans Rendezvous mit der Wirklichkeit

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist ein Mann, der Wort hält. Und genau das, schreibt der Wirtschaftsdienst "Bloomberg", sei zuletzt das Problem gewesen.

Als Erdogan vor den Präsidentschaftswahlen am 24. Juni angekündigte, seine Kontrolle über die türkische Zentralbank auszuweiten, taten Beobachter, die es gut mit der türkischen Regierung meinten, dies noch als Wahlkampfgeplänkel ab. Seither hat Erdogan sie wiederholt eines Besseren belehrt.

Die türkische Lira hat dramatisch an Wert verloren. Die Inflation ist im August auf ein Rekordhoch von 18 Prozent geklettert. Ökonomen drängten die Regierung in Ankara bereits vor Monaten vergeblich, die Zinsen anzuheben, um einen Kollaps zu verhindern. Erdogan wollte gegenüber seinen Wählern weiter mit Wachstumszahlen protzen.

Nun aber hat die Krise ein solches Ausmaß angenommen, dass selbst der türkische Präsident sie nicht länger ignorieren kann. Am Donnerstag erhöhte die Zentralbank den Leitzins von 17 auf 24 Prozent - deutlich stärker als erwartet. "Ein gewaltiger Schritt. Die Märkte hätten auf kein besseres Ergebnis hoffen können", kommentierte der Londoner Ökonom Timothey Ash. "Gut zu sehen, dass sich der gesunde Menschenverstand durchgesetzt hat", sagte Brett Diment vom britischen Vermögensverwalter Aberdeen der "Financial Times".

Noch am Donnerstagvormittag, zwei Stunden vor der Entscheidung, hatte Erdogan Zinsen als "Instrument der Ausbeutung" bezeichnet. Die Intervention der Zentralbank verschafft der türkischen Wirtschaft nun eine Verschnaufpause. Die Lira legte zunächt um 5 Prozent zu, bevor sie wieder etwas fiel.

"Die Zinserhöhung hätte sehr viel früher kommen müssen"

Die Frage ist, wie lange der Trend anhält. "Wir haben wohl einen Punkt erreicht, an dem Geldpolitik alleine die Lira nicht mehr retten kann", sagte Esther Reichelt von der Commerzbank bereits vor einigen Wochen. "Die Zinserhöhung hätte sehr viel früher kommen müssen", kritisiert auch der Istanbuler Ökonom Mustafa Sönmez.

Die Währungskrise ist längst dabei, sich zu einer Wirtschaftskrise auszuweiten: Türkische Unternehmen, die einen Großteil ihrer Kredite in Dollar und Lira aufgenommen haben, können ihre Schulden kaum mehr begleichen. Der Energiekonzern Bis Enerji schaltete ein Kraftwerk in der Großstadt Bursa ab, nachdem er in Zahlungsrückstand geraten war. Zeitungen müssen den Vertrieb einstellen, da sie sich die Papierkosten nicht mehr leisten können. Die Strompreise sind am 1. September um 14 Prozent für die Industrie und 9 Prozent für Privathaushalte gestiegen. Auch Lebensmittel werden teurer.

Erdogan hat den Konjunkturboom in den ersten Jahren seiner Amtszeit durch Milliardeninvestitionen in die Bauindustrie befeuert. Er ließ Straßen errichten, Hochhaussiedlungen, Krankenhäuser. Nun, da das Kapital fehlt, gerät gerade dieser Wirtschaftszweig in Bedrängnis. 70 Prozent der privaten Bauarbeiten seien eingestellt oder verlangsamt worden, schätzt Tahir Tellioglu, der Vorsitzende des Verbands der Bauwirtschaft: "Unsere Branche ist am Rand des Komas."

Erdogans Scheu vor Reformen

Ökonom Sönmez schätzt, dass die türkische Wirtschaft unter anderem durch die hohen Zinsen über Monate hinweg zum Erliegen kommen könnte. Die niederländische Bank ABN Amro geht in einem aktuellen Bericht davon aus, dass das türkische Bruttoinlandsprodukt 2019 um drei Prozent schrumpft.

Trotz der Misere scheut Erdogan nach wie vor strukturelle Reformen, da diese ihn in seiner autoritären Herrschaft einschränken könnten. Stattdessen baut er seine Macht über die Wirtschaft weiter aus. Erst am Mittwoch ernannte er sich zum Chef des milliardenschweren, staatlichen Vermögensfonds. Das Finanzministerium hat Exporteure dazu verpflichtet, im nächsten halben Jahr acht Zehntel ihrer Einnahmen in türkischen Banken zu deponieren. Immobiliengeschäfte dürfen künftig nur noch in Lira abgewickelt werden.

Die Entscheidung der Zentralbank, die Zinsen zu erhöhen, dürfte den Niedergang der Wirtschaft nun bremsen - aber kaum stoppen.