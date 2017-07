Zwist mit der Türkei Bundesregierung stellt Rüstungsexporte auf Prüfstand

Die Bundesregierung hat wegen der Spannungen mit der Türkei ihre Rüstungspolitik geändert. "Wir haben alle Anträge auf den Prüfstand gestellt", sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums. Bei den Entscheidungen über Rüstungsexporte werde "der aktuellen Lage und besonders der Beachtung der Menschenrechte" ein "besonderes Gewicht" beigemessen, teilte das Ministerium mit. Das gelte auch für die Türkei. Die von Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) angekündigte Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik umfasse alle Bereiche - "also auch die Rüstungsexportpolitik".

Wegen der Verhaftungen deutscher Bürger wie des Menschenrechtlers Peter Steudtners sowie der Diffamierung deutscher Unternehmen mit einer Terrorliste hatte die Bundesregierung angekündigt, die Beziehungen zur Türkei zu überdenken. Außenminister Gabriel kündigte daraufhin am Donnerstag eine "Neuausrichtung" der deutschen Türkei-Politik an. Die "Bild"-Zeitung hatte gemeldet, geplante und bereits bestehende Rüstungsprojekte mit der Türkei sollten vorläufig auf Eis gelegt werden.

Seit 2016: Waffenexporte für mehr als hundert Millionen Euro genehmigt

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bezeichnete die tägliche militärische Zusammenarbeit mit dem Land laut Nachrichtenagentur dpa trotzdem als problemlos: "Abseits der politischen Spannungen läuft die tägliche Zusammenarbeit auf militärischer Ebene reibungslos", soll die CDU-Politikerin gesagt haben. Auch die dort stationierten Bundeswehrsoldaten würden nicht beeinträchtigt. Dabei zieht die Bundeswehr laut eines Streits um die Besuchsrechte deutscher Abgeordnete derzeit vom türkischen Militärstützpunkt Incirlik nach Jordanien um.

Genehmigungen für Waffenlieferungen an die Türkei werden laut dem Sprecher des Wirtschaftsministeriums bereits seit dem Putschversuch im Juli 2016 "erst nach sehr differenzierter und sorgfältiger Einzelfallprüfung" erteilt. Seit Januar 2016 hatte die Bundesregierung elf türkische Anträge abgelehnt. Dabei ging es unter anderem um Handfeuerwaffen und Munition.

Dennoch genehmigte die Bundesregierung 2016 den Export von Rüstungsgütern im Volumen von 83,9 Millionen Euro in die Türkei. In den ersten vier Monaten 2017 wurden Geschäfte im Wert von 22 Millionen Euro gebilligt. Dabei handelt es sich um Lieferungen für die Marine sowie für Gemeinschaftsprojekte mit anderen Nato-Partnern. Auch der deutsche Konzern Rheinmetall hatte zuletzt um Aufträge in der Türkei gebuhlt.

Grundsätzlich unterliegen deutsche Rüstungsexporte in das Nato-Partnerland Türkei keinen Beschränkungen. Allerdings kann laut Exportregeln dennoch "aus besonderen politischen Gründen in Einzelfällen eine Beschränkung geboten" sein.