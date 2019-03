Vor Kommunalwahlen Türkei rutscht erstmals seit 2009 in Rezession

Das Bruttoinlandsprodukt in der Türkei ist im vierten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent zurückgegangen. Das teilte die türkische Statistikbehörde Tüik mit. Da dies das zweite Quartal infolge war, in der die Wirtschaft schrumpfte, ist die Türkei offiziell in eine Rezession gerutscht.

Der Statistikbehörde zufolge lag das Wachstum im vergangenen Jahr zwar insgesamt noch bei 2,6 Prozent - dies war aber das schwächste Plus seit neun Jahren. 2017 hatte die Konjunktur in dem Schwellenland noch mehr als sieben Prozent zugelegt.

Im Sommer 2018 war die türkische Lira inmitten einer diplomatischen Krise mit den USA stark eingebrochen. In der Folge stieg die Inflation auf bis zu 25 Prozent im Oktober an, während die Wirtschaft im dritten Quartal um 1,6 Prozent schrumpfte.

Die Türkei war zuletzt während der weltweiten Finanzkrise 2009 in die Rezession gerutscht. Wirtschaftsminister Berat Albayrak machte "spekulative Angriffe" für die Schwäche der Wirtschaft verantwortlich. Er sagte aber auch: "Das Schlimmste liegt hinter uns".

Für die islamisch-konservative Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) von Präsident Recep Tayyip Erdogan kommen die Wachstumszahlen ungelegen - denn am 31. März finden Kommunalwahlen statt. Die Türken leiden seit Monaten unter der hohen Inflation von zuletzt knapp 20 Prozent.

Um der Preissteigerung bei Lebensmitteln zu begegnen, hat die Regierung städtische Verkaufsstände für verbilligtes Gemüse eingerichtet. Der Streit über hohe Lebensmittelpreise ist ein wichtiges Thema im Wahlkampf.