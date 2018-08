"Neues Wirtschaftsmodell" Türkische Regierung beteuert Unabhängigkeit der Notenbank

Der türkische Finanzminister Berat Albayrak hat der Notenbank seines Landes die Unabhängigkeit zugesichert und einen Plan für die schwer angeschlagene Wirtschaft vorgestellt. Konkrete Maßnahmen gingen aus seiner Rede jedoch nicht hervor.

In einer fast einstündigen Präsentation sagte er, die Regierung unterstütze voll eine "unabhängige Geldpolitik". Man wolle das Vertrauen in die türkische Lira verbessern und werde die Inflation effektiv bekämpfen.

Aus dem Finanzministerium hatte es am Vortag geheißen, die Maßnahmen des sogenannten "neuen Wirtschaftsmodells" sollen unter anderem das Wachstum von etwa sieben Prozent auf drei bis vier senken, weil die Wirtschaft zu überhitzen droht. Die Inflationsrate von mehr als 15 Prozent soll in den einstelligen Bereich gedrückt werden.

Trump hatte Kursverfall der Lira angeheizt

Noch während Albayraks Rede heizte US-Präsident Donald Trump die Krise um den Verfall der Lira mit einer Verdoppelung von US-Strafzöllen an. Trump teilte auf Twitter mit: "Ich habe gerade eine Verdoppelung der Zölle auf Stahl und Aluminium hinsichtlich der Türkei bewilligt." Die Beziehungen zur Türkei seien nicht gut.

Tatsächlich hat sich der Ton zwischen den USA und der Türkei in den vergangenen Wochen verschärft. Die USA fordern die Freilassung des in der Türkei festgehaltenen US-Pastors Andrew Brunson und weiterer amerikanischer Staatsbürger. Die Affäre hatte zum Absturz der Lira stark beigetragen.

Kurz zuvor hatte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan den Westen für den Kursverfall der Lira verantwortlich gemacht und von einem "Wirtschaftskrieg" gesprochen.

Mehr zum Thema Türkische Lira im freien Fall Wenn die Währungskrise zur Wirtschaftskrise wird

Nachdem die Währung am Morgen zwölf Prozent an Wert verloren hatte, rief Erdogan die Bevölkerung dazu auf, Dollar und Euro in Lira umzutauschen. Solidarität werde die wichtigste Reaktion auf den Westen sein. "Wenn Ihr Dollar, Euro oder Gold unter dem Kopfkissen habt, geht zur Bank und tauscht es in türkische Lira. Dies ist ein nationaler Kampf", sagte er.