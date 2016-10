Vergabe von TV-Lizenzen "Griechenland wurde von Medienbaronen beraubt"

Aus der Sicht von Alexis Tsipras war es der perfekte Plan. Erst ließ er die reichsten und mächtigsten Wirtschaftslenker Griechenlands in einem zermürbenden Bieterkampf um gerade einmal vier nationale TV-Lizenzen gegeneinander antreten.

Dann versprach der griechische Ministerpräsident die bei der Versteigerung erzielten 246 Millionen Euro den Teilen der Bevölkerung, die unter der Schuldenkrise besonders zu leiden hätten. Krankenhäuser mit Personalnot sollten mehr Geld erhalten genauso wie Kindergärten.

Obendrein, so Tsipras, stelle die Versteigerung der TV-Lizenzen erstmals seit der Einführung des Privatfernsehens Transparenz her. Damit wolle er gegen "Diaploki" vorgehen. Das Wort bezeichnet das Geflecht aus undurchsichtigen Verbindungen von Politikern und Unternehmern.

Doch nachdem Tsipras anfangs noch Lob für die unerwartet hohen Auktionseinnahmen erhalten hatte, wächst inzwischen der Druck. Kritiker sehen in seiner Entscheidung, die Zahl der Lizenzen von acht auf vier zu halbieren, einen Versuch, Einfluss auf die Sender zu nehmen. Der linke Syriza-Chef wolle regierungskritische Medien loswerden, so der Vorwurf.

Yiannis Alafouzos, Besitzer des liberal-konservativen Senders "Skai", der eine Lizenz ergattern konnte, bezeichnet die Regierung als "Erpresser" und die Lizenzgebühr als "Lösegeld". Die FAZ verglich Tsipras' Ambitionen, die Medien zu kontrollieren, mit denen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Opposition sieht sich in ihrer Kritik bestätigt, seit einer der Gewinner der Auktion sein Gebot zurückziehen musste, weil er die erste Tranche für die Lizenz offenbar nicht bezahlen kann.

Staatsminister Nikos Pappas, verantwortlich für die Versteigerung der Senderechte und ein enger Vertrauter Tsipras', bezeichnet die Vorwürfe als Unsinn. "Erst haben uns Kritiker vorgeworfen, wir würden die Auktion nur durchführen, um den Sender Skai abzuschalten", sagte er SPIEGEL ONLINE. "Aber Skai-Besitzer Alafouzos war der Erste, der sich um eine Lizenz bewarb, der Erste, der bei der Versteigerung erschien, und der Erste, der eine Lizenz erhielt." Für die Kritiker sei der Status Quo angenehm gewesen, sagte Pappas. "Das ist vorbei."

AP Staatsminister Nikos Pappas

Die meisten Beobachter sind der Meinung, dass die griechische Fernsehlandschaft aufgeräumt werden muss. Die Sender haben viele Millionen Euro Schulden angehäuft. In keinem Land Europas ist das Vertrauen der Bevölkerung in das Fernsehen geringer als in Griechenland, wie eine Studie der Europäischen Rundfunkunion EBU aus dem Frühjahr zeigt.

Die Sender machen Verluste - und sind doch begehrt

Einige TV-Senderchefs profitieren von Staatsaufträgen, die ihr verlustreiches Mediengeschäft abfedern. Mit der Kontrolle über einen Sender befriedigen reiche Griechen Experten zufolge nicht nur ihre Eitelkeit. Der Besitz diene auch der Einflussnahme. Besonders in einem Land, in dem 90 Prozent der Einwohner ihre Nachrichten aus dem Fernsehen beziehen.

Zwar haben die Medienunternehmer selbst wiederholt bestritten, Einfluss auf Politiker zu nehmen, um Staatsaufträge zu erlangen. Doch Pappas glaubt ihnen nicht. "Die Medienbarone haben rechtswidrigen Einfluss genommen, auch auf den Staat, und dafür nicht die Steuern gezahlt, die sie zahlen mussten. Sie haben Griechenland beraubt. Das werden wir beenden."

Über die Dutzenden Klagen der Senderinhaber vor dem Obersten Gerichtshof Griechenlands sei er nicht besorgt. Das Gericht hat mehrere Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung abgelehnt; die letzten Urteile werden für Oktober erwartet. Auch vor einem Eingriff der EU bange ihm nicht, sagte Pappas. Die Senderechte zu versteigern, sei Griechenland schon bei Erhalt des ersten Rettungspakets vorgeschrieben worden. "Niemand in der EU macht daraus nun ein Thema."

Die Gewinner der Auktion sind bekannte griechische Superreiche. Dem Reeder Alafouzos, Besitzer von Skai, und dem Newcomer Vangelis Marinakis gehören die beiden besten Fußballclubs des Landes. Alafouzos' Vermögen hatte kürzlich die Staatsanwaltschaft eingefroren, gegen Marinakis wird in einem Fußballskandal ermittelt.

AP Yiannis Alafouzos

Der dritte Gewinner der Auktion, Minos Kyriakou, ist ebenfalls Reeder. Die vierte Lizenz wird nun wahrscheinlich Ivan Savvidis erhalten, ein griechisch-russischer Geschäftsmann mit Sitz in Thessaloniki, dem der Top-Fußball-Club der Stadt gehört und dem enge Verbindungen zur orthodoxen Kirche, Russland und Wladimir Putin nachgesagt werden.

Opposition will Auktion rückgängig machen

In jedem Fall sei es nicht die Aufgabe der Regierung, die Inhaber der TV-Sender zu kontrollieren, sagt Pappas. Zumindest nicht, bevor abschließende Urteile gegen sie vorlägen.

Die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia hat bereits angekündigt, im Fall ihrer Wiederwahl die Neuordnung der Fernsehlandschaft rückgängig zu machen. Das will die Tsipras-Regierung mit einem neuen Gesetz verhindern. Nach Informationen von SPIEGEL ONLINE soll sich der Staatssender ERT vom Werbemarkt zurückziehen, um die Werbeeinnahmen der vier Gewinner zu vergrößern. ERT finanziert sich über eine Gebühr, die alle griechischen Haushalte ähnlich wie in Deutschland bezahlen müssen, und verdient zusätzlich etwa fünf Millionen Euro im Jahr mit Werbung. Dasselbe Gesetz sieht Steuererleichterungen für lizensierte Sender vor und hohe Strafen für Netzwerkbetreiber, die unlizenzierte Programme übertragen.

Für andere TV-Sender bedeutet die Versteigerung das Ende. Star TV und Alpha TV wurden überboten; Mega Channel, Griechenlands ältester und einst mächtigster Sender, nahm wegen hoher Schulden gar nicht erst an der Auktion teil. Kritiker der Regierung sehen gut 1500 Jobs bei den unterlegenen Sendern bedroht - in einem Land, in dem die Arbeitslosigkeit mehr als 23 Prozent beträgt. Die Regierung selbst sagt, dass deutlich weniger Personen betroffen seien, da die meisten Mitarbeiter bei einem der vier lizenzierten Sender eine Stelle finden könnten. Die TV-Stationen sind per Gesetz verpflichtet, mindestens 400 Mitarbeiter zu beschäftigen.

Übersetzung aus dem Englischen: Florentin Schumacher