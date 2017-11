Umfrage zur Generation Mitte Glücklich, zufrieden - Zweifel am Staat

So nah wie in diesem Jahr war die CDU mit ihrem Wahlkampfslogan wohl selten an der Wirklichkeit: "Für ein Land, in dem wir gut und gerne leben" - so rief es den Bürgern im Spätsommer von Tausenden Plakaten entgegen. Und so sieht es laut einer neuen Umfrage tatsächlich eine sehr große Mehrheit der sogenannten Generation Mitte, also der 30- bis 59-Jährigen. Es ist jene Altersgruppe, die im Berufsleben steht, den Großteil der Steuern und Sozialabgaben zahlt - und die die Mehrheit der Wahlberechtigten stellt.

Die Umfrage, die das Allensbach-Institut im Auftrag des Versicherungsverbands GDV durchgeführt hat, zeichnet das Bild einer ganz überwiegend zufriedenen Generation - und macht zugleich deutlich, dass es Risse in diesem Bild gibt, die vielleicht auch ein bisschen erklären können, warum die Wahl dann doch anders ausging als von der CDU erhofft.

Aber zunächst zum Positiven: Der Generation Mitte geht es so gut wie wohl selten zuvor. Und das weiß sie offenbar auch: Fast 80 Prozent der Befragten schätzen ihre Lebensqualität als gut oder sehr gut ein (siehe Grafik) - im vergangenen Jahr waren es noch 75 Prozent.

40 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass sich ihre Lebensqualität in den vergangenen fünf Jahren verbessert habe - nur bei 17 Prozent hat sie sich verschlechtert. Auch bei diesen Werten gibt es eine klare Tendenz: Immer weniger Menschen zählen in Deutschland zu den Verlierern und immer mehr zu den Gewinnern (siehe Grafik).

Man kann diese Ergebnisse unterschiedlich interpretieren. Eine Deutungsweise ist folgende: In Zeiten, in denen es so vielen Menschen immer besser geht, fühlen sich die wenigen, denen es schlechter geht, womöglich besonders abgehängt.

Das ist, wie gesagt, nur eine Interpretation. Andere Ergebnisse der Umfrage deuten aber darauf hin, dass viele Menschen zumindest eine soziale Spaltung wahrnehmen. So geben 77 Prozent der Generation Mitte die Verteilung von Einkommen und Vermögen als Schwachpunkt Deutschlands an. Das ist der höchste Wert. Auf Platz zwei folgt das Pflegesystem beziehungsweise der Umgang mit Pflegebedürftigen, auf Platz drei die Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungen. Erst danach die Integration von Zuwanderern.

Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Frage, um welche Themen sich die nächste Bundesregierung besonders kümmern soll: Ganz oben steht dabei ein zukunftssicheres und bezahlbares Gesundheitssystem (84 Prozent), gefolgt von dem Wunsch, die sozialen Unterschiede zwischen Arm und Reich zu verringern, den 79 Prozent äußern. Erst danach kommen die allgegenwärtigen Talkshow-Themen zu innerer Sicherheit und Flüchtlingen (siehe Grafik).

Erstaunlich ist, wie wenig die 30- bis 59-Jährigen offenbar darauf vertrauen, dass die Politik die Interessen ihrer Generation ausreichend berücksichtigt. 41 Prozent der Befragten gaben an, wenig Vertrauen zu haben, nur 33 Prozent vertrauen darauf. Besonders groß ist das Misstrauen dabei in den unteren sozialen Schichten: Bei den Befragten mit niedrigem sozioökonomischem Status gab mit 54 Prozent eine Mehrheit an, wenig Vertrauen zu haben (siehe Grafik).

Gerade in den unteren Schichten ist auch die Beziehung zum Staat eher problematisch. 38 Prozent der Gruppe mit niedrigem sozioökonomischem Status gaben an, mit dem Staat überwiegend Negatives zu verbinden. Insgesamt sahen das 27 Prozent der Befragten so (siehe Grafik).

Auch das zeigt, wie groß der Frust bei vielen wirtschaftlich und sozial schwächeren Menschen ist - und wie diffus er sich manchmal äußert. Schließlich profitieren eigentlich gerade diese Menschen von der staatlichen Umverteilung, während die sozioökonomisch Höhergestellten zum Beispiel mehr Steuern zahlen. Trotzdem ist die Wahrnehmung bei vielen Menschen dieser Gruppe offenbar anders. Sie sehen den Staat vor allem negativ - ein Thema, das die Politik in Zukunft beschäftigen sollte.