Streit um Gemeinnützigkeit Bundesministerin Schulze fördert Umwelthilfe weiter

Das SPD-geführte Bundesumweltministerium sieht keinen Grund, ihren Umgang mit der Deutschen Umwelthilfe zu ändern. Über die Gemeinnützigkeit der Organisation entschieden ausschließlich die Finanzbehörden, sagte ein Ministeriumssprecher der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Die Praxis bleibe daher gleich: "Wir werden wie immer die Fördermittel projektbezogen anschauen und wie in der Vergangenheit bewilligen."

Die Umwelthilfe steht heftig in der Kritik unter anderem der CDU. Auf dem Parteitag in Hamburg stimmten die Delegierten für einen Antrag, prüfen zu lassen, ob die Umwelthilfe weiter als gemeinnützige Organisation anerkannt werden sollte. Würde dieser Status aberkannt, wären unter anderem Spenden an den Verein nicht mehr steuerlich absetzbar.

Darüber hinaus will sich die CDU dafür einsetzen, dass der in vielen Städten auf Dieselfahrverbote klagende Verein kein Geld mehr aus dem Bundeshaushalt bekommt. Zumindest für den Teil des Etats, der durch das Bundesumweltministerium verantwortet wird, wird dies nun ein Wunsch der CDU bleiben.

Führende Rolle bei Aufdeckung des Abgasbetrugs

Auch die FDP stört sich sehr an der Arbeit des Vereins. Grund ist die Rolle der Umwelthilfe bei den aktuell verhängten Fahrverboten für ältere Dieselfahrzeuge in deutschen Städten. Diese Verbote hat der Verein vor Gerichten erstritten. Außerdem trug die Umwelthilfe erheblich dazu bei, den Abgasbetrug verschiedener Autokonzerne aufzudecken.

Der 1975 gegründete Verein hat hundert Mitarbeiter und Geschäftsstellen in Radolfzell am Bodensee, Berlin und Hannover. Der Jahresetat liegt früheren Angaben zufolge bei rund acht Millionen Euro. Das Geld kommt zum einen von Projektzuschüssen, etwa von der EU-Kommission, von Bundes- und Landesministerien sowie nationalen und internationalen Stiftungen. Daneben gibt es Förderer und Spender. Zudem fordert der Verein durch Abmahnungen Geld von Unternehmen, wenn diese etwa gegen Kennzeichnungspflichten verstoßen.