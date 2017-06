Unicef-Bericht Wo Kinder am besten leben

Laut einer Erhebung des Uno-Kinderhilfswerk Unicef lebt jedes fünfte Kind in Industriestaaten in relativer Armut. Jedes achte Kind laufe Gefahr, nicht genug zu essen zu bekommen, heißt es in dem Bericht "Die Zukunft schaffen: Kinder und die nachhaltigen Entwicklungsziele in reichen Ländern". Unicef untersuchte dafür auch Länder mit mittleren Einkommen, darunter Rumänien, Bulgarien und Chile.

Als arm definieren die Autoren Haushalte, denen weniger als 50 Prozent des Medianeinkommens im jeweiligen Land zur Verfügung stehen.

Deutschland schnitt bei der Untersuchung vergleichsweise gut ab: Unter den 41 untersuchten Ländern landet die Bundesrepublik auf Platz zwei. Spitzenreiter ist Norwegen. Hinter Deutschland folgen die nordischen Länder Dänemark, Schweden und Finnland. Österreich liegt auf Platz 15; vor allem ließen Bildung, Umwelterziehung und Schutz vor Gewalt gegen Mädchen zu wünschen übrig, so Unicef.

"Hohe Einkommen führen nicht automatisch zu einer besseren Situation für alle Kinder", sagte Sarah Cook, Direktorin des Unicef-Forschungsinstituts Innocenti. In den meisten reichen Ländern vergrößere sich der Abstand zwischen Arm und Reich: In zwei Dritteln der Länder seien die ärmsten Familien beim Lebensstandard heute weiter vom Durchschnitt entfernt als 2008.

Deutschland liegt in allen neun Unterkategorien auf den vorderen Plätzen - mit einer Ausnahme: Wegen der hohen Feinstaubbelastung in Städten, die über dem international als bedenkenlos anerkannten Mittel liege, landet die Bundesrepublik in der Kategorie "nachhaltige Städte" auf Platz 24.

So hat Deutschland in ausgewählten Kategorien abgeschnitten:

Gesundheit (Platz 4 von 41): Die Sterbequote bei Neugeborenen liege bei 2,2 pro 1000 Kinder.

Arbeitschancen (Platz 6): Nur 2,9 Prozent der 15- bis 19-Jährigen seien nicht in der Schule oder Ausbildung oder hätten eine Arbeit.

Ausbildung (Platz 7): 75,5 Prozent der 15-Jährigen seien altersmäßig kompetent in Schreiben, Mathe und Naturwissenschaften.

Armut und Hunger (Platz 8): 15,1 Prozent der Kinder leben in relativer Armut; 4,9 Prozent der Kinder unter 15 Jahren leben in einer Familie, die nicht immer genug zu essen hat.

