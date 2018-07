Studie zu Uno-Abstimmungen USA entfremden sich von Verbündeten

Das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und anderen westlichen Ländern war schon mal deutlich besser. Das wurde gerade wieder beim Treffen der G20-Finanzminister in Buenos Aires deutlich, wo es erneut zu Konflikten über die Handelspolitik kam. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump beim Nato-Gipfel in Brüssel und beim G7-Treffen in Kanada mit scharfer Kritik an Partnerländern für Aufsehen gesorgt.

Dass sich die Spaltung nicht auf Rhetorik beschränkt, zeigt eine neue Studie des Ifo-Instituts zum Abstimmungsverhalten in der Uno-Generalversammlung von den Mitgliedsländern der G7, Nato, OECD sowie der Gruppe der westeuropäischen und anderen Staaten in der Uno (WEOG). Datengrundlage waren alle 5599 Resolutionen in der Uno-Generalversammlung seit dem Jahr 1946, über die die Vereinigten Staaten abgestimmt haben.

"Trump steht besser da, als man erwarten würde"

"Die Übereinstimmungsrate bei Uno-Resolutionen sank um bis zu 13,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Durchschnitt des ersten Amtsjahres aller US-Präsidenten vor Trump", sagte Niklas Potrafke, Leiter des ifo Zentrums für öffentliche Finanzen und politische Ökonomie. "Insbesondere bei Themen der ökonomischen Entwicklung wichen die Positionen stark ab."

In der Uno-Generalversammlung wird regelmäßig über wirtschaftliche Themen rund um Außenhandel und entwicklungspolitische Fragen abgestimmt. Im Jahr 2017 stimmte laut Ifo keines der westlichen Länder bei Fragen zur ökonomischen Entwicklung im Einklang mit den Vereinigten Staaten.

Im Vergleich zu ökonomischen Fragen waren beispielsweise bei Resolutionen zur Rüstungskontrolle die Übereinstimmungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Westen deutlich größer. Die verbleibenden Gemeinsamkeiten erklären, warum die Abstimmungsdifferenzen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Westen unter Trump insgesamt kleiner waren als in den Anfangsjahren der US-Präsidenten Bush senior und Bush junior.

"Donald Trump steht also überraschenderweise besser da, als man aufgrund der medialen Darstellung erwarten würde", sagt Potrafke. Die meisten Abstimmungen in der Generalversammlung finden allerdings im Herbst statt. "Zu vermuten ist, dass der gegenwärtig von Donald Trump angezettelte Handelskrieg zu einer weiteren Entfremdung zwischen den Vereinigten Staaten und den westlichen Verbündeten führt."