Vergleichende Studie US-Amerikaner arbeiten mehr als Europäer

Die US-Amerikaner arbeiten durchschnittlich nicht nur jeden Tag länger als die Menschen in Europa, sie gehen auch später in den Ruhestand und machen weniger Urlaub. Das ist das Hauptergebnis einer gemeinsamen Studie von amerikanischen und deutschen Ökonomen, über die die Nachrichtenagentur Bloomberg als Erstes berichtet hat.

Ziel der Studie war es, die Arbeitsgewohnheiten in den Ländern besser zu vergleichen, in dem nicht nur die reine Wochenarbeitszeit heranzogen wurden. Erfasst wurde auch der Zeitpunkt, in den Ruhestand zu gehen, die Länge des Urlaubs und die Zeiten von Arbeitslosigkeit.

In Zahlen: Der durchschnittliche EU-Arbeitnehmer arbeitet 19 Prozent weniger Stunden als der US-Kollege. Anders ausgedrückt sind dies rund 258 weniger Stunden pro Jahr oder etwa eine Stunde weniger jeden Wochentag. Auf Deutschland bezogen: Hierzulande beträgt nach dieser Berechnungsart die durchschnittliche Wochenarbeitszeit 20,2 Stunden. Weniger wird nur noch in Polen (19,8), Belgien (19,4), Frankreich (19,3) und Italien (18,4) gearbeitet. In den USA sind es 26,1 Stunden. Inwieweit die Autoren bei der Berechnung berücksichtigt haben, wie hoch der Anteil an Teilzeitjobs in den Ländern war, geht aus der Studie nicht hervor.

Höhere Renten in Deutschland als in den USA

Die Autoren verweisen bei der längeren Arbeitszeit der US-Amerikaner auf schwache Gewerkschaften, niedrige Steuern und niedrigere Renten. Bekanntermaßen haben US-Gewerkschaften weniger Macht als ihre Pendants in Europa - das führt laut den Autoren dazu, dass die US-Amerikaner mehr arbeiten.

Zudem sind in den USA die Steuern wesentlich niedriger als in der EU. Studien haben ergeben, dass eine höhere Steuerbelastung den Anreiz verringert, mehr zu arbeiten.

Höhere Renten in Europa sind auch ein starker Faktor, früher das Arbeitsleben aufzugeben. Denn wie nie zuvor in den vergangenen fünfzig Jahren arbeiten in den USA derzeit mehr Menschen im Alter über 65 Jahren.