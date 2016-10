US-Milliardär Thiel "Was Trump vertritt, ist nicht verrückt"

Peter Thiel ist vermutlich Donald Trumps einziger Fürsprecher im Silicon Valley. Sein Engagement für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der ständig mit rassistischen und sexistischen Beleidigungen auffällt, stößt in der Branche auf Unverständnis. Einzelne Thiel-Gegner fordern sogar, den Facebook-Investor der ersten Stunde aus dem Aufsichtsrat des sozialen Netzwerks zu entfernen.

Vor dem Presseclub in Washington hat Thiel nun seinen Einsatz für Trump verteidigt. "Ganz gleich, was bei dieser Wahl passiert: Was Trump vertritt, ist nicht verrückt", sagte Thiel am Montagabend. Viele der von Trump angesprochenen Probleme seien real. Der Hightech-Finanzier unterstützt Trump unter anderem mit Spenden und ist auch schon gemeinsam mit ihm aufgetreten.

In seiner Rede verurteilte Thiel Trumps Prahlerei mit sexuellen Übergriffen, festgehalten in einem Video von 2005, als "eindeutig beleidigend und ungemessen". Zugleich aber betonte er, man dürfe nicht jede einzelne Einlassung des Kandidaten, etwa zu einem Einreisestopp für Muslime oder einem Mauerbau an der mexikanischen Grenze, auf die Goldwaage legen. Das hätten viele Medien in ungerechtfertigter Weise getan.

Manche Aussagen Trumps hätten einen wahren Kern, sagte Thiel. Der Freihandel, dem Thiel als libertärer Unternehmer gedanklich nahesteht, habe auch seine Schattenseiten und Verlierer. Das habe Trump mit seiner Kritik angesprochen, und das dürfe man nicht ignorieren. Trumps Tiraden gegen grenzüberschreitende Handelsabkommen und Einwanderung stehen im krassen Widerspruch zur vorherrschenden Meinung in großen US-Unternehmen, die ihre Produkte weltweit vertreiben und auf internationale Fachkräfte angewiesen sind.

Auch den Politikbetrieb in Washington griff Thiel an. Die elitären Insider der Hauptstadt hätten nichts mehr mit dem gewöhnlichen US-Amerikaner gemein. Trump habe das System auf- und wachgerüttelt, das sich verändern müsse: "Die Wahrheit ist: Egal, wie verrückt diese Wahl auch scheint, sie ist weniger verrückt als der Zustand unseres Landes."

Thiel erlaubte sich zugleich einen Seitenhieb auf das US-Justizsystem - was auf Twitter für hämische Kommentare sorgte. Im Frühjahr war bekannt geworden, dass Thiel heimlich eine millionenschwere Klage des Wrestlers Hulk Hogan gegen das Medienunternehmen Gawker finanziert hatte. In New York versuchte der Milliardär es nun erneut mit einer - unfreiwillig komischen - Erklärung: "Wenn man zur Mittelschicht, zur oberen Mittelschicht gehört, wenn man ein einfacher Millionär wie Hulk Hogan ist, hat man keinen effektiven Zugang zu unserem Justizsystem: Es kostet zu viel."