Vor Präsidentschaftswahl US-Arbeitslosenquote fällt auf 4,9 Prozent

Gut, wenn auch nicht ganz so gut wie erwartet: Kurz vor der Präsidentschaftswahl in den USA entwickelt sich der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten positiv. Private Firmen und der Staat schufen im Oktober insgesamt 161.000 Stellen, teilte das Arbeitsministerium in Washington mit. Experten hatten allerdings mit einem noch etwas stärkeren Jobaufbau von 175.000 Stellen gerechnet.

Die Arbeitslosenquote fiel auf 4,9 Prozent. Ein so niedriger Wert wird von Ökonomen als nahe an der Vollbeschäftigung gewertet - eines der erklärten Ziele der US-Notenbank Fed. Diese könnte nun im Dezember erstmals seit einem Jahr den Leitzins anheben.

Zudem sind die Löhne in den USA im Oktober stärker gestiegen als erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne wuchsen im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent, erwartet wurden 0,3 Prozent. Auf das Jahr gerechnet betrug das Plus 2,8 Prozent.

In der vergangenen Woche hatte bereits das US-Handelsministerium gute Wirtschaftszahlen vorgelegt: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs im dritten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent und damit so stark wie zuletzt vor zwei Jahren.