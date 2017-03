US-Außenhandelsbilanz Exporte gehen zurück, Handelsdefizit steigt

Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist 2016 nochmals gestiegen. Das teilte das Statistikbüro BEA des US-Handelsministeriums mit. Die Differenz zwischen den Erlösen aus Importen und Exporten erhöhte sich demnach auf 481,2 Milliarden Dollar im Vergleich zu 463 Milliarden Dollar im Jahr zuvor. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt lag das Defizit damit bei 2,6 Prozent.

Die Exporte aus den USA ins Ausland seien mit 3,14 Billionen Dollar um etwa 30 Milliarden Dollar geschrumpft, teilte die Behörde weiter mit. Die Importe verringerten sich allerdings nur um 12,3 Milliarden Dollar und betrugen insgesamt 3,62 Billionen Dollar.

Im Verhältnis zu Deutschland ist das Defizit im Jahr 2016 allerdings deutlich gefallen - von 76,8 Milliarden auf 63,6 Milliarden Dollar. Auch im Vergleich zu China konnten die USA ihr Defizit verringern. Einem Minus von 362,3 Milliarden Dollar im Jahr 2015 standen im vergangenen Jahr nur noch 334,2 Milliarden Dollar gegenüber. Weiter gestiegen ist dagegen das Defizit zum Nachbarn Mexiko (79,2 Milliarden Dollar).

US-Präsident Donald Trump hält den starken Überhang an Importen aus dem Ausland für unfair der US-Wirtschaft gegenüber und fährt deshalb einen protektionistischen Kurs. Beim G20-Finanzministertreffen in Baden-Baden hatte die US-Delegation um Finanzminister Steven Mnuchin durchgesetzt, dass das Ziel des Vorantreibens des freien Handels in aller Welt innerhalb der Gruppe abgeschwächt wurde.