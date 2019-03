Zollstreit US-Handelsdefizit auf höchstem Stand seit zehn Jahren

Das US-Außenhandelsdefizit hat 2018 den höchsten Stand seit einem Jahrzehnt erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Defizit um 12,5 Prozent auf 621 Milliarden Dollar an, teilte das Handelsministerium mit. Auch die US-Defizite im Handel mit der Europäischen Union und China erreichten neue Rekordhöhen.

Ein Außenhandelsdefizit entsteht, wenn die Summe der importierten Waren und Dienstleistungen höher ist als die der Exporte. US-Präsident Donald Trump sieht das Defizit als Beleg dafür, dass die USA im Handelswettbewerb benachteiligt seien, schuld daran seien andere Länder.

Der US-Präsident verhängte im vergangenen Jahr deshalb Strafzölle auf Metall- und Stahlimporte aus der EU und China. Das Gleiche drohte er für europäische Autos an. Auch entfachte Trump einen Handelsstreit mit China, in dessen Verlauf er vergangenes Jahr Zölle auf chinesische Waren im Wert von insgesamt 250 Milliarden Dollar in Kraft setzte. Peking reagierte mit Vergeltungsmaßnahmen.

Trotzdem stieg das US-Handelsdefizit mit China 2018 auf die Rekordhöhe von 419,2 Milliarden Dollar an. Das US-Defizit im Handel mit der Europäischen Union war ebenfalls so hoch wie noch nie: Es erreichte 169,3 Milliarden Dollar.

Ökonomen zufolge sind Trumps Erklärungen zum Handelsdefizit unzureichend. Denn das sei auch die Folge eines robusten Wachstums, wie es die USA schon seit Längerem erleben. Die starke Verbrauchernachfrage bei einem solchen Wachstum übersteige dann die Versorgung durch die heimische Produktion.