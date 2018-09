US-Außenminister Mike Pompeo hat verärgert auf die Pläne der Europäischen Union reagiert, mit einer neuen Finanzinstitution die von Washington gegen Teheran verhängten Sanktionen zu umgehen. Er sei "beunruhigt" und "tief enttäuscht", sagte Pompeo bei einer Veranstaltung von Gegnern des iranischen Atomprogramms am Rande der Uno-Vollversammlung in New York.

"Dies ist eine der kontraproduktivsten Maßnahmen, die man sich für Frieden und Sicherheit in der Region vorstellen kann", sagte Pompeo. Brüssel festige mit seinem Vorhaben "Irans Stellung als wichtigster staatlicher Förderer von Terrorismus".

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hatte am Montag die Gründung einer Zweckgesellschaft für "legitime finanzielle Transaktionen" mit Iran angekündigt. Dies solle es europäischen Unternehmen ermöglichen, ihre Geschäfte mit dem Land trotz der US-Sanktionen fortzusetzen. Die neue Gesellschaft soll den Zahlungsverkehr bei Iran-Geschäften abwickeln, wenn sich private Banken wegen drohender US-Strafen dazu nicht mehr bereiterklären.

Obwohl Iran sich Experten zufolge an das Atomabkommen hält, hatten die USA es im Mai einseitig aufgekündigt. Präsident Donald Trump setzte auch frühere Wirtschaftssanktionen wieder in Kraft. Weitere Sanktionen sollen im November folgen. Die Strafmaßnahmen zielen auch gegen Unternehmen aus Drittstaaten, die weiter mit Iran Geschäfte machen. Betroffen sind auch deutsche Firmen wie Siemens und Daimler.

Trump will am Mittwoch in New York eine Sitzung des Weltsicherheitsrats leiten, auf der Iran zum Thema werden soll. Bereits am Dienstag hatte er in seiner Rede vor der Uno Iran scharf attackiert: Das Regime "plündert die eigenen Leute aus", unterdrückt sie und verfolgt im ganzen Nahen Osten eine "blutige Agenda", sagte Trump. Ausdrücklich appellierte er an alle Uno-Mitglieder, dabei mitzuhelfen, Iran zu isolieren - damit dürfte er vor allem die Europäer angesprochen haben, die an dem Atomabkommen mit Iran festhalten.