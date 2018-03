Ankündigung von Trumps Handelsbeauftragten USA verhängen vorerst keine Strafzölle gegen EU

Die EU soll vorläufig von den geplanten US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium befreit bleiben. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sagte bei einer Anhörung im Kongress, die Europäische Union werde ebenso wie mehrere andere Länder vorläufig von den neuen Tarifen ausgenommen. US-Präsident Donald Trump habe eine entsprechende Entscheidung getroffen, sagte Lighthizer.

Außer der EU sollen zudem Argentinien, Brasilien, Australien und Südkorea von den Zöllen verschont bleiben - zumindest vorerst. Die US-Nachbarn Mexiko und Kanada sind bereits davon ausgenommen.

Bereits am Freitag sollen die Strafzölle in Kraft treten, die Ankündigung kommt also nur wenige Stunden vor diesem Termin. Es wird erwartet, dass sich noch an diesem Donnerstag Trump selbst zu einer möglichen Befreiung von den Zöllen äußert, um 22 Uhr deutscher Zeit.

Am Mittwoch und diesen Donnerstag hatten sich mehrere Vertreter von Kommission und Mitgliedstaaten der EU optimistisch gezeigt. So hatte Handelskommissarin Cecilia Malmström vor dem Europaparlament gesagt, sie erwarte, dass die EU auf einer Liste mit Ländern stehe, für die die USA Ausnahmen machen wollen. Auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte sich in der ARD und vor dem Bundestag zuversichtlich gezeigt.