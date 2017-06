Milliardendeal Katar kauft Kampfjets aus den USA

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert: Während sich die die Krise in dem von seinen Nachbarn isolierten Katar zuspitzt, kauft die Regierung in Doha von den USA 36 Kampfflugzeuge vom Typ F-15.

Verteidigungsminister James Mattis unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung mit seinem katarischen Kollegen Khalid al-Attiyah. Katar zahlt dafür insgesamt 12 Milliarden Dollar.

Der Verkauf war seit längerem vorbereitet worden. Das Außenministerium in Washington hatte schon im vergangenen November grünes Licht gegeben. Mit dem Geschäft werde die Sicherheitszusammenarbeit zwischen den USA und Katar ausgebaut, teilte das US-Ministerium mit. Der Vollzug kommt nun aber zu einem Zeitpunkt, an dem sich die diplomatischen Spannungen zwischen Katar und anderen arabischen Staaten dramatisch verschärfen.

Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und andere Staaten hatten Anfang Juni ihre diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen, den Luftverkehr gestoppt und die Grenzen geschlossen. Damit ist das Golf-Emirat, in dem 2022 die Fußball-WM ausgetragen werden soll, praktisch isoliert. Die arabischen Staaten beschuldigen Katar, Terrororganisationen wie den sunnitischen Islamischen Staat (IS) zu unterstützen.

Auch von Deutschland wird Katar immer wieder mit Rüstungsgütern beliefert. In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat das Emirat Kriegswaffen wie Kampfpanzer und Panzerhaubitzen im Wert von fast 800 Millionen Euro gekauft.

Uno-Menschenrechtskommissar Said Raad al-Hussein zeigte sich besorgt über die Krise in dem Land. Die von Saudi-Arabien angeführten Sanktionen gegen das arabische Land seien übermäßig in Umfang und Umsetzung. Er sei alarmiert über die möglichen Folgen für die Menschenrechte in Katar.

Die Maßnahmen von Saudi-Arabien und seinen Verbündeten hätten "das Potenzial, das Leben von Tausenden Frauen, Kindern und Männern massiv zu stören". Der Menschenrechtskommissar drängt alle Beteiligten zu einer schnellen Beilegung des Konflikts.