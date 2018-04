Mildere Töne im Handelsstreit Weltbörsen erholen sich

An den Weltbörsen hat sich am Donnerstag Optimismus breit gemacht. Der Dax legte zu Handelsbeginn kräftig um 1,7 Prozent zu, zuvor hatten die asiatischen Börsen deutlich im Plus geschlossen. Die Börsen profitierten von der Hoffnung, dass ein Handelskrieg zwischen den USA und China doch noch vermieden werden kann.

Denn aus dem Weißen Haus gab es Signale zur Verhandlungsbereitschaft. Der oberste Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, sagte auf die Frage, ob die Zölle letztlich gar nicht in Kraft treten könnten: "Ja, das ist möglich. Das gehört zum Prozess."

Auch China hält im Zollstreit die Tür für Verhandlungen mit den USA offen. Dies sei weiterhin der bevorzugte Weg für die Regierung in Peking, "aber dazu gehören immer zwei", sagte der chinesische Botschafter in den USA, Cui Tiankai nach einem Treffen mit dem amtierenden US-Außenminister John Sullivan. "Wir werden sehen, was die USA machen."

Kudlows Äußerungen folgten unmittelbar auf Chinas Ankündigung, Strafzölle der USA seinerseits mit Zöllen im identischen Wert von 50 Milliarden US-Dollar zu vergelten. Diese Verschärfung im Handelsstreit der beiden größten Volkswirtschaften nährte massiv die Sorgen über Gefahren für die Weltwirtschaft.

US-Konzerne fordern Verhandlungen

Auch führende US-Konzerne haben die Regierungen zur Mäßigung aufgerufen. "Wir drängen beide Länder, sich in einem konstruktiven Dialog zu engagieren und eine nachhaltige Handelspolitik zu verfolgen", teilte der größte US-Autobauer General Motors mit.

Ford forderte die Regierungen zur Zusammenarbeit auf, um eine Lösung für die Probleme zwischen den beiden wichtigen Volkswirtschaften zu finden. Der Flugzeugbauer Boeing zeigte sich indes zuversichtlich, dass der Dialog fortgesetzt werde. Beide Regierungen hätten zwar Pläne umrissen, die der Luftfahrtindustrie schaden könnten. Bislang seien diese "drastischen Maßnahmen" aber nicht umgesetzt worden.

Die US-Regierung hatte Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent auf 1300 chinesische Produkte etwa aus den Bereichen Industrie, Technologie oder Verkehr angekündigt. China erklärte daraufhin, man plane Abgaben etwa auf Sojabohnen, Rindfleisch oder Autos aus den USA. Regierungsvertreter in Washington ließen offen, ob Gespräche auf hoher Ebene geplant sind.

Sollte es keine Einigung geben, könnten die Handelsbeziehungen zwischen den beiden größten Wirtschaftsnationen beschädigt werden. Dadurch könnte auch die Weltwirtschaft in Mitleidenschaft gezogen werden.

Trumps Sprecherin Sarah Sanders sagte auf die Frage, ob und wie sehr den Präsidenten die massiven Auswirkungen des Handelskonflikts an den Börsen bekümmerten: "Es wird eine kurze Phase der Schmerzen geben", aber mittel- und langfristig werde sich Trumps Politik auszahlen.