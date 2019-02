Aufschwung US-Wirtschaft verfehlt Trumps Wachstumsziel knapp

Die Wirtschaft in den USA ist 2018 deutlich gewachsen - allerdings weniger stark als von Präsident Donald Trump versprochen.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte auf das Jahr hochgerechnet um 2,9 Prozent zu, wie das Handelsministerium mitteilte. Das sind zwar 0,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Trump hatte wegen massiver Steuersenkungen von 1,5 Billionen Dollar jedoch ein Wachstum von mehr als drei Prozent anvisiert.

Dass Trumps Ziel nicht ganz erreicht wurde, lag auch an einem schwächeren Jahresabschluss: Zwischen Oktober und Dezember stieg das BIP nur noch um 2,6 Prozent, nachdem es im dritten Quartal noch um 3,4 Prozent und im zweiten Quartal sogar um 4,1 Prozent zugelegt hatte. Die schwächere Weltkonjunktur und Handelskonflikte lasteten auf den Exporten. Auch der private Konsum verlor an Dynamik, blieb aber eine Konjunkturstütze.

Für das laufende Jahr rechnen der Internationale Währungsfonds und die Weltbank mit einer Abkühlung des US-Wachstums auf 2,5 Prozent. Das überparteiliche Haushaltsbüro des US-Kongresses geht sogar von einer Verlangsamung des Wachstums auf 2,3 Prozent aus. Als Grund nannten die Experten ein Nachlassen der von Trumps Steuersenkungen ausgehenden Impulse. Das Weiße Haus hingegen erwartet ein ähnlich starkes Wachstum wie 2018.

In den USA werden Wachstumszahlen für ein bestimmtes Quartal immer auf ein Jahr hochgerechnet. Die Zahlen geben damit an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. In Europa wird auf diese Hochrechnung verzichtet.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat wegen der zuletzt schwächeren Konjunktur und gestiegener Unsicherheiten eine vorerst abwartende Haltung in der Zinspolitik signalisiert. Die Fed werde bei ihren Entscheidungen "geduldig" vorgehen, kündigte Powell an. Sie beließ ihren Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Im vergangenen Jahr hatte die Fed die Zinsen noch in vier Schritten erhöht. Höhere Zinsen verteuern Kredite und können so den Aufschwung bremsen.