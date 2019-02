Wirtschaftskrise in Venezuela Nichts zu essen, aber kostenlos Benzin

David Tello ist erst 19, aber mit Finanzen kennt er sich aus wie ein alter Hase. Er öffnet sein Handy, eine Reihe bunter Apps leuchten auf. "Wie wollen Sie bezahlen?" fragt er. "Dash, Dollar oder Bolívares?"

Tello verkauft Donuts in einem heruntergekommenen Einkaufszentrum von Caracas. Eines der süßen Teilchen kostet 2000 Bolívares, so heißt Venezuelas Landeswährung. In Dollar umgerechnet sind das 75 Cent. Eigentlich keine große Summe, aber kaum jemand hier hat Bargeld. Bei einer Inflation von mehr als eine Million Prozent kommt die Zentralbank nicht mit dem Gelddrucken nach.

Das Tageslimit am Geldautomaten beträgt 500 Bolívares, das reicht nicht einmal für einen halben Donut. Bare Dollars trägt niemand mit sich herum, denn sie locken Räuber an, außerdem kommen nur wenige Menschen überhaupt an die grünen Scheine ran.

Also zahlt der Kunde per Debitkarte oder in Dash - das ist eine von Dutzenden Kryptowährungen, die in Venezuela zirkulieren.

0,0113 Dash kostet ein Donut. Wenn der Käufer ein Guthaben in der Kryptowährung und die dazugehörige App hätte, könnte er das Gebäck mit seinem Handy bezahlen - seiner "elektronischen Brieftasche", wie der Verkäufer Tello das nennt.

Der tiefste Absturz in der westlichen Hemisphäre

Venezuela ist ein Paradies für Kryptowährungen, und der Dash ist die beliebteste. Mit dem Kunstgeld kann man Pizzas ordern, Arztbesuche bezahlen oder Flugtickets kaufen. Mit dem virtuellen Geld lassen sich die Hyperinflation und der damit verbundene Mangel an Barem austricksen - vorausgesetzt, man vertraut ihm.

Der jüngste Kurseinbruch beim Bitcoin, der als eine Art Leitwährung für andere Kryptowährungen dient, hat auch in Venezuela Spuren hinterlassen. "Aber der Markt wird sich erholen", versichert Cristian Daboin. "Es gibt keinen besseren Zufluchtshafen vor der Inflation."

AP Markt in Caracas

In seinem Laden "Coincoin" in einem Mittelschichtviertel verkauft der junge Mann "Mineradoras": So heißen die kleinen schwarzen Apparate, mit deren Hilfe die Finanztransaktionen in Kryptogeld verifiziert werden. Viele seiner Kunden haben mehrere dieser Maschinen erworben.

Die Kryptohändler leben von einer Kommission, die sie bei jeder Überweisung kassieren, ähnlich wie Kreditkartenfirmen. Jede Maschine bringt monatlich nur ein paar Dollar ein. Doch im Elendsstaat Venezuela zählt jeder Cent.

Keine andere Nation der westlichen Hemisphäre ist ökonomisch in so kurzer Zeit so tief gefallen. "Die Wirtschaftsleistung hat sich halbiert, der Konsum ist um 55 Prozent geschrumpft, die Investitionen sind um 68 Prozent gefallen", rechnet Sari Levy vor, Wirtschaftsprofessorin an der Zentraluniversität in Caracas. "Das System kollabiert an allen Fronten."

Die angesehene Akademikerin gehört zu einem Netzwerk von Wirtschaftsexperten im In- und Ausland, die sich auf die Stunde Null vorbereiten: Jenen Tag, an dem der Autokrat Nicolás Maduro stürzt und Interimsstaatschef Juan Guaidó in den Präsidentenpalast Miraflores einzieht.

Seit über zehn Jahren sind die Experten in Kontakt, ihr bekanntester Kopf ist der venezolanische Harvard-Professor Ricardo Hausmann, ein ehemaliger Wirtschaftsminister. Ihre Empfehlungen sind in Guaidós Wirtschaftsprogramm eingeflossen, das er vergangene Woche vor Tausenden Studenten in der Zentraluniversität vorstellte.

"Wir müssen gleichzeitig die staatlichen Institutionen wiederaufbauen und die Bedingungen für eine funktionierende Marktwirtschaft schaffen", sagt Levy. "Am wichtigsten ist die Entstehung von Arbeitsplätzen. Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung leben in Armut."

40 Milliarden Dollar seien als erste Nothilfe nötig, um eine Basis für den Wiederaufbau des wirtschaftlich zerstörten Landes zu legen. "Dieses Geld muss aus dem Ausland kommen, und Venezuela wird es nicht zurückzahlen können", so Levy.

Zwanzig Jahre sozialistische Misswirtschaft haben den Ölstaat, der einst zu den reichsten Ländern Lateinamerikas zählte, in ein Armenhaus verwandelt. Der Niedergang begann bereits unter Maduros Amtsvorgänger, dem 2013 verstorbenen Volkstribun Hugo Chávez: Er ließ Hunderte Privatbetriebe enteignen und zerstörte damit den größten Teil des Produktivsektors. "Mit den Dollars, die der staatliche Ölkonzerns PDVSA verdiente, errichtete er einen Parallelstaat", so Levy.

Milliarden Dollar flossen in Sozialprogramme und Prestigeprojekte, eine Buchhaltung gab es nicht, nur ein kleiner Teil kam bei den Bedürftigen an. Korruption und Misswirtschaft fraßen den größten Teil des Geldes auf.

Tanken ohne zu bezahlen

Zugleich produzierte das Land immer weniger Öl, weil kaum in die Förderanlagen von PDVSA investiert wurde. Das einstige Vorzeigeunternehmen verfiel. "Heute muss die Regierung Benzin importieren", sagt Levy.

Der teuer erkaufte Treibstoff wird praktisch verschenkt, denn Maduro scheut vor einer Erhöhung der Benzinpreise zurück, er fürchtet sich vor einem Volksaufstand. Ein Liter kostet umgerechnet weniger als 0,1 Euro-Cent. Viele Autofahrer machen sich nicht die Mühe zu bezahlen, sie haben keine kleinen Scheine, und die Tankstellen haben sowieso kein Wechselgeld.

Die Hyperinflation hat das gesamte Preisgefüge verzerrt, auch der Preis für Devisen folgt keinen rationalen Regeln mehr: Mittlerweile fällt auch die Kaufkraft des Dollars. Wer sich vor einem Jahr mit 50 Dollar im Monat durchschlagen konnte, benötigt heute doppelt so viel.

Früher litt unter der Geldentwertung vor allem die Mittelschicht, heute verteilt die Regierung in den Armenvierteln einmal im Monat Lebensmittelpakete. Die fallen allerdings auch immer spärlicher aus: "Der Inhalt reicht höchstens für eine Woche", sagt die Hausfrau Rosana Yendiz. "Fleisch, Huhn oder Fisch haben wir seit Monaten nicht bekommen."

Das letzte Paket enthielt sechs Kilo Linsen, ein Kilo Bohnen, ein Kilo Maismehl, zwei Päckchen Reis sowie eine Dose Milchpulver. "Es kam aus der Türkei und war ungenießbar", sagt Yendiz.

MIGUEL GUTIERREZ/EPA-EFE/REX Proteste in Caracass

Sie wohnt in einem Häuserblock der "Urbanización Simón Rodríguez", einem Viertel der unteren Mittelschicht. Ihre beiden Söhne sind vor der Misere ins Ausland geflüchtet. Aus Protest gegen das Maduro-Regime hatte sie jüngst zusammen mit einigen Nachbarinnen nachts mit ihren Kochtöpfen geklappert. Am nächsten Morgen stand die Hausverwalterin vor der Tür, eine Regierungsanhängerin. Sie verkündete, dass Yendiz in Zukunft keine Lebensmittelpakete mehr erhalten würde. "Sie sagte: Wer schlecht über Maduro redet, geht leer aus", erzählt Yendiz.

Doch die resolute Frau ließ sich nicht einschüchtern. "Viele hier im Haus leiden Hunger, unsere Geduld ist erschöpft", sagt sie. "Ich überlebe nur, weil meine Söhne mir etwas Geld schicken." Vor wenigen Tagen nahm sie zum ersten Mal an einer Demonstration von Interimspräsident Guaidó teil.

Kryptowährung "Petro" soll der Regierung helfen

Alle Hoffnungen richten sich auf den charismatischen Nachwuchspolitiker, den vor zwei Monaten kaum jemand kannte. Doch bevor es besser wird, müssen die gepeinigten Venezolaner womöglich noch mehr leiden: Weil Maduro nicht weichen will, haben die USA ihre Wirtschaftssanktionen ausgeweitet.

Bislang richteten die Sanktionen sich nur gegen einzelne Repräsentanten des Regimes. Nun hat die Regierung in Washington den gesamten Ölsektor ins Visier genommen. "Wenn es nicht schnell zu einem Machtwechsel kommt, wird auch die Zivilbevölkerung betroffen sein", fürchtet Wirtschaftsexpertin Levy.

Im Video: Guaidó gegen Maduro - Machtprobe in Venezuela

Video DPA

Verzweifelt sucht das Regime nach Wegen aus der Sanktionsfalle. Im vergangenen Jahr verkündete sie die Einführung des "Petro", einer Kryptowährung, die durch die Ölreserven gedeckt sein soll. Überall in der Stadt preist sie auf riesigen Werbeflächen das Kunstgeld. Rentner erhalten seit Dezember ein Viertel ihrer Bezüge in Petro.

Den Praxistest besteht das Kryptogeld allerdings nicht. "Petros nehmen wir nicht", sagt David Tello, der Donut-Verkäufer. "Da steckt die Regierung dahinter, der traue ich nicht."