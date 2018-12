Tarifrunde 2019 Ver.di fordert sechs Prozent mehr Lohn im öffentlichen Dienst

Ver.di möchte für die rund eine Million Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder eine deutliche Lohnerhöhung aushandeln. Die Gewerkschaft fordert sechs Prozent mehr Lohn. Mindestens 200 Euro mehr Entgelt müssten die Beschäftigten im kommenden Jahr erhalten, sagte Ver.di-Chef Frank Bsirske. Angesichts der Steuereinnahmen seien deutliche Einkommenserhöhungen sehr gut finanzierbar.

Die Vergütungen der Auszubildenden sollen um 100 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des neuen Tarifvertrages solle zwölf Monate betragen.

Die Ergebnisse der Tarifverhandlungen, die am 21. Januar in Berlin starten, sollen nach dem Willen von Ver.di und anderer Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes auf die über eine Million Beamten in Dienst der Länder übertragen werden. Auch die rund eine Million Versorgungsempfänger sollen demnach von dem zukünftigen Abschluss profitieren. Die Tarifverhandlungen betreffen die Beschäftigten in allen Bundesländern außer Hessen. "In den kommenden Jahren gehen bis zu 30 Prozent der Landesbeschäftigten in Rente", sagte Bsirske. "Ohne attraktive Löhne und Arbeitsbedingungen kriegen die Länder ein Problem."

Für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen war bereits im Frühjahr ein Lohnzuwachs von insgesamt 7,5 Prozent vereinbart worden.

Mit der Lohnforderung für die Angestellten im öffentlichen Dienst der Länder eröffnen Ver.di, die dbb-Tarifunion und die anderen Gewerkschaften die Tarifrunde 2019. Im kommenden Jahr werden von Mitgliedsgewerkschaften des DGB die Tarifverträge für rund 7,3 Millionen Beschäftigte neu verhandelt.

Die größten Branchen sind dabei der Einzelhandel, der Groß- und Außenhandel, die Holz- und Kunststoffverarbeitende Industrie wie auch das Bank- und das Versicherungsgewerbe.