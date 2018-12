Streit um Tarifvertrag Ver.di ruft bei Amazon zum Streik auf - mitten im Weihnachtsgeschäft

Gerade für Last-Minute-Bestellungen dürfte Amazon vor Weihnachten eine wichtige Anlaufstelle sein. Die Gewerkschaft Ver.di will die Logistik des Konzerns mit Streiks stören und so den Druck im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen erhöhen. Nach Gewerkschaftsangaben hat in der Nacht auf Montag ein mehrtägiger Streik von Beschäftigten an zwei Standpunkten bei Amazon begonnen.

"Es besteht die Gefahr, dass Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig ankommen", sagte ein Ver.di-Sprecher. Die Gewerkschafter riefen Amazon-Mitarbeiter des Versandhandelszentrum Sachsen in Leipzig auf, bis zum Heiligabend zu streiken. Im Versandhandelszentrum in Werne in Nordrhein-Westfalen sollen sie zunächst bis Dienstagabend streiken.

Der Streik könnte laut Ver.di jedoch bald auf mehr Standorte und längere Zeit ausgeweitet werden. Die Gewerkschaft hatte bereits in der vergangenen Woche die Beschäftigten am Standort Rheinberg zum Arbeitskampf aufgerufen. In Deutschland gibt es insgesamt elf Logistikzentren sowie sieben Verteilzentren von Amazon. Der Konzern war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Ver.di ruft bei dem Versandhändler seit mehr als fünf Jahren immer wieder zum Streik auf - zuletzt anlässlich der Rabattschlacht am Black Friday.

Damit sollen Verhandlungen über einen Tarifvertrag erzwungen werden. Die Gewerkschaft will erreichen, dass die Amazon-Mitarbeiter nach den Tarifbedingungen des Einzel- und Versandhandels bezahlt werden. Amazon lehnt das ab und orientiert sich an der Vergütung in der Logistikbranche. Das Unternehmen hat seiner Ansicht nach eine Bezahlung am oberen Ende dessen, was in der Logistikbranche üblich sei.