Verbraucherschutz EU will Sammelklagen gegen Firmen einführen

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

In der EU-Kommission haben sie lange überlegt, wie das neue Verbraucherschutz-Paket denn nun heißen soll. Leicht war das offenbar nicht, wie das Ergebnis ahnen lässt: Am Mittwoch präsentierte die Brüsseler Behörde den "New Deal für Verbraucher".

Der Begriff ist nicht nur seit mehr als 80 Jahren für die Wirtschafts- und Sozialreformen von US-Präsident Roosevelt reserviert. Die Kommission wollte eigentlich auch peinlichst vermeiden, Parallelen zu den USA heraufzubeschwören. Denn der wichtigste Punkt der neuen Vorschläge sind Sammelklagen: Europäer sollen künftig ähnlich wie Amerikaner die Möglichkeit bekommen, gemeinsam gegen Unternehmen vorzugehen - allerdings ohne dass es zu Massenklagen mit bizarren Entschädigungssummen kommt oder eine regelrechte Klageindustrie entsteht, so wie es sie in den USA gibt.

Monatelang kursierten Gerüchte, wie genau die Kommission das anstellen will. Nun hat sie die Details präsentiert:

Sammelklagen: "Qualifizierte Stellen" - also etwa Behörden oder auch Verbände - sollen künftig Verstöße feststellen und dann im Namen von Verbrauchergruppen Entschädigungen verlangen dürfen. In einigen EU-Staaten ist dies bereits möglich, soll durch das neue Richtlinien-Paket aber in der gesamten Gemeinschaft eingeführt werden. Klagen dürfen jedoch nur Organisationen, die nicht profitorientiert arbeiten und ein "legitimes Interesse" an dem Fall haben, etwa indem sie in dem betroffenen Bereich arbeiten. Das soll verhindern, dass wie in den USA vor allem Anwaltskanzleien von Sammelklagen profitieren.

Der von Volkswagen ausgelöste Dieselskandal war nach Angaben von Justiz- und Verbraucherschutzkommissarin Vera Jourova ein wichtiger Faktor für die Initiative. "Der Fall VW hat eine unerfreuliche Tatsache offenbart", sagte Jourova. In den USA habe der Konzern seine Kunden entschädigt. In der EU aber warteten die vom Dieselskandal Betroffenen bis heute auf einen solchen Schritt, den VW-Chef Matthias Müller jederzeit einleiten könne. "So kann es nicht weitergehen", sagt Jourova.

Nun also soll überall in der EU die Grundlage für Sammelklagen geschaffen werden. Der Kommissionsvorschlag, der als nächstes mit dem EU-Parlament und den Mitgliedstaaten verhandelt wird, nennt dafür drei Szenarien. Das einfachste ist, wenn eine bekannte Zahl von Geschädigten den gleichen Schaden erlitten hat. Verbraucherverbände sollen dann auf Schadenersatz klagen können, zunächst ohne ein Mandat zu benötigen.

Im zweiten Szenario sind die Schadenssummen so gering, dass eine Entschädigung keinen Sinn ergäbe. Wird ein Unternehmen dennoch zu Schadenersatz verurteilt, soll das Geld an gemeinnützige Stellen fließen. Szenario Nummer drei betrifft kompliziertere Fälle wie etwa den VW-Skandal, bei denen die Zahl der Betroffenen unklar ist und die Schadenshöhen unterschiedlich sind. Wenn ein nationales Gericht die Verletzung von EU-Recht feststellt, können Geschädigte selbst auf Schadenersatz klagen, sich dabei aber auf das Gerichtsurteil berufen - überall in der EU.

Kritik von Verbraucherverbänden und der Industrie

Kritik an dem Entwurf gibt es von allen Seiten, was bei den meisten EU-Initiativen der Fall ist. Der Unternehmerverband Business Europe etwa warnt trotz allem davor, "amerikanische Sammelklagen-System zu kopieren, in dem Ansprüche ohne Verbrauchermandat vorgebracht werden können".

Auch Verbraucherschützer sind nicht vollkommen zufrieden. Der Vorschlag sei lediglich "ein erster Schritt und kein voll entwickeltes Sammelklagen-System", meint Monique Goyens von der europäischen Verbraucherorganisation BEUC. Dass Sammelklagen etwa von Gerichtsurteilen abhängen sollen, könne dazu führen, dass Verbraucher jahrelang auf Entschädigungen warten. In der EU-Kommission hofft man dagegen, dass schon die bloße Aussicht auf Sammelklagen künftig dazu führen wird, dass Konzerne ihre Kunden freiwillig entschädigen.

Was vom Kommissionsvorschlag nach den Verhandlungen mit EU-Parlament und Mitgliedstaaten übrig bleibt, ist offen. "Ich erwarte grundsätzlich Ärger", sagte Jourova auf die Frage, von welchen EU-Ländern sie mit besonders zähem Widerstand rechne. Auch Industrie- und Handelsverbände würden "heftig lobbyieren". "Ich habe schon einige Briefe bekommen", so die Kommissarin.

Deutschen VW-Kunden kann die Initiative ohnehin nicht mehr helfen, da sie nicht rückwirkend anwendbar ist. Ihnen bleibt die Hoffnung auf die sogenannte Musterfeststellungsklage, die demnächst eingeführt werden könnte. Der Gesetzentwurf wird innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und soll im April vom Kabinett beschlossen werden. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD vereinbart, dass das Gesetz am 1. November in Kraft treten soll - gerade noch rechtzeitig für VW-Kunden, die vom Dieselskandal betroffen sind.

Zusammengefasst: Die EU-Kommission hat Vorschläge zur Stärkung der Verbraucherrechte präsentiert. Kernpunkt sind Sammelklagen, die künftig überall in der EU möglich sein sollen. Allerdings will die Kommission Verhältnisse wie in den USA verhindern, wo oft Anwaltskanzleien am meisten von Sammelklagen profitieren.