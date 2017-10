Staatsanleihen Verfassungsgericht lehnt Eilanträge gegen EZB-Anleihekäufe ab

Die Deutsche Bundesbank kann sich vorerst weiterhin am umstrittenen milliardenschweren Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) beteiligen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe erklärte am Mittwoch Eilklagen des ehemaligen CSU-Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler und weiterer Euroskeptiker auf Erlass einer einstweiligen Anordnung zum Ausstieg aus dem Programm für gescheitert.

Die Verfassungshüter wiesen die Anträge als unzulässig zurück, weil solch eine Anordnung die Entscheidung in der Hauptsache vorwegnehmen würde.

Das Gericht hatte nach den Klagen gegen die Anleihekäufe zwar Bedenken angemeldet, dass die dem Anleihekaufprogramm zugrunde liegenden Beschlüsse gegen das Verbot der Staatsfinanzierung durch die Notenbank verstoßen könnten. Sie könnten über das Mandat der EZB für die Währungspolitik hinausgehen und damit in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten eingreifen. Daher lässt Karlsruhe das Programm vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) überprüfen.

Hintergrund des Falls sind drei Verfassungsbeschwerden gegen das seit 2015 laufende Kaufprogramm. Darin hatten AfD-Gründer Bernd Lucke, der frühere CSU-Politiker Gauweiler und der Berliner Professor Markus Kerber gegen die Beteiligung Deutschlands an den Anleihekäufen geklagt.

Nachdem das Verfassungsgericht den Fall dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt hat, wurde das Verfahren in Karlsruhe auf Eis gelegt. Mit Eilklagen sollte dies ausgehebelt werden. Doch das oberste deutsche Gericht will erst nach der EuGH-Entscheidung über die Verfassungsbeschwerden urteilen. Im äußersten Fall könnten die Richter der Deutschen Bundesbank die Teilnahme an den Anleihekäufen untersagen.

Zur Ankurbelung von Inflation und Konjunktur kauft die EZB seit März 2015 Staatsanleihen und andere Papiere in großem Stil - derzeit für 60 Milliarden Euro monatlich. Das Programm soll bis mindestens Ende dieses Jahres laufen. Bis dahin werden sich die Käufe auf 2,28 Billionen Euro summieren. Mit dem Geld sollen die Zinsen gedrückt und die Kreditvergabe angekurbelt werden.

Nach Auffassung der Kläger überschreiten die Währungshüter damit ihr Mandat. Die EZB unter Präsident Mario Draghi betreibe eigenmächtig Wirtschaftspolitik, kritisieren sie. Das sei europaweit jedoch Aufgabe der nationalen Finanzminister.

(Az. 2 BvR 859/15u.a.)