"Deutsche Wohnen & Co. enteignen" Die Gesellschaft muss sich wehren

Es gibt Begriffe, die lösen pawlowsche Reflexe aus: Vergesellschaftung zum Beispiel. Zumindest in Ländern wie Deutschland, in den Ohren von Marktliberalen und bei einem auf Besitz fixierten Bürgertum klingt das Wort nach Klassenkampf. Da werden albtraumhafte Bilder wachgerufen von Mangelwirtschaft und Kasernenhofsozialismus à la DDR, da werden eilfertig Vergleiche mit bonapartistischen Regimen wie Venezuela gezogen.

Zahl von Sozialwohnungen seit 2002 halbiert

Solche Reflexe lösten nun auch die Initiatoren eines Volksbegehrens aus, die in Berlin große Immobilienkonzerne sozialisieren wollen. Unternehmen also, die mehr als 3000 Wohnungen besitzen und zu den größten Miettreibern am Wohnungsmarkt in der Hauptstadt gehören. "Das schreckt Investoren ab", sagt der Verband der Wohnungsunternehmen BBU über das Volksbegehren, die FDP spricht von "einer Raubtour der Linken".

Doch die Initiative ist alles andere als Rote-Fahnen-Revolutions-Nostalgie. Unabhängig davon, ob die Forderung eine Mehrheit unter den Berlinern findet, oder ob sie angesichts wohl beträchtlicher Entschädigungen überhaupt finanzierbar ist - die Kampagne ist auf der Höhe der Zeit und notwendig.

In unseren Großstädten gibt es immer weniger bezahlbare Wohnungen. Der Bestand von Sozialwohnungen ist hierzulande seit 2002 um die Hälfte gesunken. Es sind heute gerade noch 1,2 Millionen. Im sogenannten freien Wohnungsmarkt explodieren die Mieten, meist liegen die Steigerungsraten im zweistelligen Prozentbereich - Jahr für Jahr. Die Vermieter, oft börsennotierte Investmentgesellschaften, freut es: Ihre Renditen und Gewinne steigen. Wohnen, immerhin ein Grundbedürfnis, ist in den letzten beiden Jahrzehnten zur Spielmasse im Casinokapitalismus geworden.

Das ist auch den Regierungen nicht entgangen. Doch alle Regulierungsversuche, etwa über die Mietpreisbremse, verfehlen bisher ihre Wirkung. Nur wenn Wohnraum in unseren Städten wieder in weitaus größerem Umfang als derzeit der Marktlogik entzogen wird, kann sich die Situation nachhaltig verbessern.

Was tun gegen die Immobilienspekulation?

Dazu gehört, dass Städte, Kommunen, Länder und Bund ihre Immobillien nicht mehr an Privatinvestoren verkaufen, sondern nicht benötigte Grundstücke höchstens verpachten, ansonsten aber selbst entwickeln und bebauen. Bund und Länder müssen sich außerdem auf wirksame Massnahmen gegen die Immobilienspekulation verständigen. Zum Beispiel entgehen der Gesellschaft jährlich hohe dreistellige Millionenbeträge, weil Immobilienverkäufe als Verkäufe von Gesellschaftsanteilen kaschiert werden - sie sind damit weitgehend von der Grunderwerbsteuer befreit. Dabei bleibt ein Geschäft mit Grundstücken und Häusern ein Immobiliengeschäft, auch wenn der Verkäufer die Immobilie in einen Firmenmantel steckt.

Verstärkt sollten die Kommunen auch Wohnungen, die sie aus rein fiskalischen und ideologischen Überlegungen Anfang des Jahrhunderts privatisiert haben, zurückkaufen. Erst wenn Kommunen viele Wohnungen kontrollieren, wirken sich deren Mietpreise auf das allgemeine Mietniveau aus.

Und schließlich darf die Vergesellschaftung von privaten Immobilienkonzernen kein Tabu mehr sein, wie sie nicht zuletzt unsere Verfassung in Artikel 15 als Mittel vorsieht, wenn Profitmaximierung dem Gemeinwohl entgegensteht.

Eine vergessene historische Tatsache

Auf jenen Grundgesetzartikel berufen sich auch die Initiatoren des Berliner Volksbegehrens. Das ist nicht nur clever, sondern verdienstvoll. Sie rufen damit eine offenbar verdrängte und vergessene historische Tatsache in Erinnerung: Das Grundgesetz ist ein Regelwerk für eine freie Gesellschaft, die Menschenrechte schützt - und eben nicht ein Freibrief für hemmungslose Gewinnstreber. Der Artikel 15, auch wenn er bisher nie angewandt wurde, gibt der Gesellschaft das Recht, sich gegen die eigennützige Missachtung des Gemeinwohls zu wehren.