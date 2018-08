Dieselaffäre Zeugenaussagen bringen VW und Ex-Chef Winterkorn in Bedrängnis

In den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Braunschweig finden sich Aussagen von Ingenieuren und Dokumente zu einem hochkarätigen Treffen von VW-Managern im Jahr 2007. Sie legen nahe, dass Ex-Konzernchef Martin Winterkorn und andere Führungskräfte bereits zu diesem frühen Zeitpunkt in Pläne eingeweiht waren, die womöglich den Grundstein für die Abgasmanipulation legten.

VW hat bislang stets behauptet, der Abgasbetrug sei das Werk einiger niederrangiger Ingenieure und die Führungsebene habe erst am 18. September 2015 davon erfahren, als US-Behörden die Sache öffentlich machten.

Die Ermittler sind auf eine Sitzung am 8. November 2007 gestoßen. Bei diesem Treffen wurde unter Beteiligung Winterkorns und anderer Topmanager besprochen, wie ein neuer Dieselmotor umgerüstet werden könnte, um die amerikanischen Grenzwerte für Stickoxide einzuhalten. Es handelte sich um den Motor, den die US-Behörden schließlich zum Anlass für milliardenschwere Strafzahlungen nehmen sollten. Zwei VW-Ingenieure präsentierten auf der Sitzung mögliche technische Lösungen. (Lesen Sie hier die vollständige Geschichte)

So sollte der Motor einen neuen, leistungsstärkeren Katalysator erhalten. Allerdings tauchte in ergänzenden Unterlagen der Präsentation offenbar auch eine fragwürdige Software auf: Sie konnte anhand bestimmter Parameter unterscheiden, ob das Auto im Normalbetrieb war oder im "testrelevanten Bereich" - also ob die Fahrbedingungen auf eine Testsituation schließen ließen. Der Stickoxidausstoß variierte je nach Situation spürbar: Am saubersten waren die Fahrzeuge unter Testbedingungen.

VW möchte keine Aussagen einzelner Zeugen kommentieren: "Die gesamthafte Einordnung der Aussagen und Geschehnisse ist Sache der zuständigen Gerichte und Behörden."

Über den Verlauf des Treffens gibt es unterschiedliche Aussagen: Einige Teilnehmer behaupten, die Software sei gar nicht besprochen worden. Man habe sich lediglich auf eine bessere, teurere Technologie verständigt. Die beiden Ingenieure wollen laut Aussage bei der Staatsanwaltschaft auf die Softwarefunktion detailliert eingegangen sein.