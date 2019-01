Höhere Staatsausgaben China will Wirtschaft stützen

Der Handelsstreit mit den USA und andere Probleme bremsen Chinas Wachstum. Die Führung in Peking will nun gegensteuern und die Staatsausgaben in diesem Jahr erhöhen, um die schwächelnde heimische Wirtschaft zu stützen.

Geplant sei eine angemessene Anhebung, sagte ein Vertreter des Finanzministeriums. Der Anstieg der Einnahmen werde sich 2019 voraussichtlich verlangsamen. Im vergangenen Jahr hatte es hier ein Plus von 6,2 Prozent auf umgerechnet 2,37 Billionen Euro gegeben.

Das Wachstum der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft fiel 2018 mit 6,6 Prozent so gering aus wie seit 28 Jahren nicht mehr. Die Führung in Peking hat Konjunkturhilfen wie etwa Steuer- und Abgabensenkungen für kleinere Firmen in Aussicht gestellt.

Japan verzeichnet erstmals seit drei Jahren Handelsdefizit

Die schwächelnde Wirtschaft in China trifft auch Japan. Die japanischen Exporte brachen im Dezember um 3,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum ein, wie Daten des Finanzministeriums in Tokio zeigten. Es war der stärkste Rückgang seit mehr als zwei Jahren. Die Ausfuhren nach China - Japans wichtigstem Handelspartner - sanken sogar um sieben Prozent. Die Exporte des Landes sind ein tragender Pfeiler für Japans wirtschaftlichen Aufschwung.

Auf das Gesamtjahr 2018 bezogen stieg der Wert der japanischen Exporte zwar um 4,1 Prozent. Doch legten die Importe angesichts gestiegener Energiekosten noch stärker um 9,7 Prozent zu. Damit verzeichnete Japan erstmals seit drei Jahren ein Handelsdefizit.