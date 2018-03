Warnstreiks bei Hotline Telekom-Kunden müssen sich auf Warteschleife einstellen

Rund 5000 Beschäftigte bei der Deutschen Telekom sollen laut einem Aufruf der Gewerkschaft Ver.di an ersten Warnstreiks teilnehmen. Schwerpunkt sei der deutschlandweit vertretene Kundenservice mit der Hotline, bei der Anrufer wohl schon mal länger warten müssten, sagte der zuständige Ver.di-Vertreter Peter Praikow.

Erst am Donnerstag war die zweite Runde der Tarifgespräche ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Ver.di fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten ein Gehaltsplus von 5,5 Prozent. Bisher hat der Dax-Konzern den rund 62.000 Tarifbeschäftigten kein Angebot unterbreitet. Die Verhandlungen sollen am 21. und 22. März in Berlin fortgesetzt werden.

"Bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2017 hat sich die Telekom für gute Zahlen feiern lassen. Damit ist auch für die Beschäftigten klar: Es ist genug Geld für eine spürbare Lohnerhöhung vorhanden", erklärte Verhandlungsführer Frank Sauerland.

Von den Warnstreiks am Freitag waren laut Ver.di unter anderem die Telekom-Standorte Heilbronn, Rottweil, Offenburg und Stuttgart betroffen. Die Warnstreiks sollten rund drei Stunden andauern. Für Montag hat Ver.di an den hessischen Standorten Frankfurt, Gießen und Heusenstamm zu mehrstündigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen.