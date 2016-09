Verkehrschaos Warum es auf Autobahnbaustellen so langsam vorangeht

Lange Zeit hatte der Staat viel zu wenig Geld für die Infrastruktur. Doch in Zeiten üppiger Haushaltsüberschüsse wird so viel gebaut wie selten zuvor. In den Sommermonaten 2016 gibt es 715 Baustellen auf Autobahnen, fast hundert mehr als im vergangenen Jahr und sogar 200 mehr als noch 2013. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Allerdings scheinen sich die Behörden noch immer nicht an den Bauboom gewöhnt zu haben. Denn viele störende Baustellen bleiben nach SPIEGEL-Informationen länger bestehen als nötig. Der Grund: Es wird noch immer kaum nachts gearbeitet. Und auch Sonntagsarbeit ist eine wahre Rarität.

Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. Zwar hat Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Bummelbaustellen immer wieder kritisiert - und auch seine Vorgänger haben stets versucht, sich mit entsprechender Kritik zu profilieren. Dennoch zeigen die aktuellen Zahlen, dass gerade einmal auf 63 der zuletzt 715 Baustellen auch nachts gearbeitet wird - also nicht einmal auf jeder zehnten. Zusätzliche Sonntagsschichten werden sogar nur bei 54 eingelegt.

Das heißt: Nur auf jeder 14. Baustelle auf Autobahnen wird mehr oder weniger rund um die Uhr gearbeitet.

Besonders viele Baustellen gibt es in Nordrhein-Westfalen (220) und Bayern (126). Entsprechend sind Pendler aus diesen Bundesländern besonders betroffen. "Der Verkehrsminister muss die Instandsetzung der maroden Infrastruktur endlich zu seiner Priorität machen", fordert Oliver Krischer, Vizefraktionschef der Grünen im Bundestag. Dobrindt müsse Anreize schaffen, damit die Bauarbeiten zügig abgeschlossen werden.