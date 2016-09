Haushalt 2017 Schäubles letztes Friedensangebot

Als Wolfgang Schäuble (CDU) am Dienstag den Regierungsentwurf zum Haushalt 2017 vorstellt, kommt Heiko Maas (SPD) erst zu spät und zeigt dann kaum sichtbares Interesse an der Rede seines Kabinettskollegen. Kein Wunder: Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Schäuble in kleiner Runde den Rücktritt des Justizministers gefordert hat, weil er ihm eine unzulässige Einmischung in das Missbrauchsverfahren um Gina-Lisa Lohfink vorwirft.

Zwölf Monate vor der Bundestagswahl wird der Ton innerhalb der Großen Koalition rauer. Das zeichnete sich schon zu Jahresbeginn ab, als die SPD kurzfristig mit einer Blockade der Etatplanungen drohte. Am Ende aber einigte man sich: Die Sozialdemokraten bekamen ein "Solidaritätspaket", das Mehrausgaben zugunsten sowohl von Flüchtlingen wie auch der einheimischen Bevölkerung vorsah. Und Schäuble bekam seine schwarze Null - den ausgeglichenen Haushalt, den Deutschland 2017 bereits zum vierten Mal in Folge erreichen soll.

Als Dokument eines Koalitionskompromisses wirkt der Haushaltsentwurf angesichts der zunehmenden Streitereien inzwischen wie aus der Zeit gefallen. So lobte SPD-Finanzpolitiker Carsten Schneider zwar pflichtschuldig die schwarze Null. Anschließend war er aber vor allem darum bemüht, Unterschiede zur Union herauszuarbeiten. Schäubles Einwilligung in moderate Steuerentlastungen komme "ein bisschen spät", so Schneider. "An diesem Punkt waren es leider vier verlorene Jahre."

Das sogenannte Solidaritätspaket hat dagegen schon Spuren im Haushalt hinterlassen: Am deutlichsten steigt der Etat von Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD), die mehr Mittel für sozialen Wohnungsbau und Stadtentwicklung erhält. Doch auch andere Ressorts bekommen mehr Geld, unter anderem das von Innenminister Thomas de Maizière (CDU).

Ministerien mit größten geplanten Ausgabensteigerungen 2017 Ressort Minister/in 2016 (in Mio. Euro) 2017 (in Mio. Euro) Veränderung (in Prozent) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Barbara Hendricks (SPD) 4.544,40 5.455,42 +20,0 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Alexander Dobrindt (CSU) 24.571,66 26.821,23 +9,2 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Gerd Müller (CSU) 7.406,75 7.986,99 +7,8 Bundesministerium für Bildung und Forschung Johanna Wanka (CDU) 16.400,27 17.557,45 +7,1 Bundesministerium des Innern Thomas de Maizière (CDU) 7.801,49 8.338,28 +6,9 Bundesministerium der Verteidigung Ursula von der Leyen (CDU) 34.287,85 36.611,62 +6,8 Bundesministerium für Arbeit und Soziales Andrea Nahles (SPD) 129.888,98 138.613,79 +6,7 Quelle: Regierungsentwurf Bundeshaushalt 2017

Dass sich de Maizières Etat im Vergleich mit 2005 mehr als verdoppelt, ist Schäuble am Dienstag einen eigenen Hinweis an Sigmar Gabriel wert. Der Vizekanzler und SPD-Chef hatte der Union während der Sommerpause vorgeworfen, sie habe das Innenressort seit dessen Übernahme kaputtgespart. Noch so ein Vorzeichen des Wahlkampfs.

Schäuble kontert Forderungen nach Mehrausgaben routinemäßig mit dem Hinweis, Deutschlands gute Kassenlage müsse nicht von Dauer sein. Auch angesichts der jüngsten Rekordeinnahmen bis Juni warnte er, dass "Halbjahressalden aus einer Reihe von Gründen nicht auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden" könnten.

Tatsächlich aber wird der Minister seit Jahren stets nur positiv überrascht - und das mit steigender Tendenz. Wie aktuelle Berechnungen der Bundesbank zeigen, wurde der Haushaltssaldo noch 2014 erst im letzten Quartal ausgeglichen - damals erreichte Schäuble die schwarze Null ein Jahr früher als erwartet. In den vergangenen zwei Jahren lag der Haushalt dagegen jeweils schon zur Jahresmitte deutlich im Plus.

Der Geldsegen führt dazu, dass Schäuble eine zur Bewältigung der Flüchtlingskrise gebildete Rücklage vermutlich nicht wie geplant aufbrauchen wird. Daran dürfte auch eine sogenannte Spitzabrechnung mit den Ländern nichts mehr ändern, in denen diese Ende des Monats ihre Kosten für die Integration der Flüchtlinge vorlegen wollen.

Die positive Entwicklung ist zwar erfreulich angesichts der apokalyptischen Folgen, die manche Experten dem Haushalt durch die Flüchtlingskrise prophezeiten. Doch vor ihrem Hintergrund wird auch Schäubles geringer Reformeifer immer deutlicher. Was der Finanzminister nun an konkreten Entlastungen ankündigte, ergibt sich vor allem aus Anpassungen infolge des Existenzminimumberichts, zu deren Umsetzung die Regierung verpflichtet ist, sowie aus einem sehr begrenzten Ausgleich der kalten Progression.

Umfangreiche Steuerentlastungen mit einem Abbau des sogenannten Mittelstandsbauchs stellt Schäuble dagegen erst nach der nächsten Wahl in Aussicht. In diesem Punkt ist er mindestens genauso sehr Wahlkämpfer wie Gabriel, der nun auf allerlei Mehrausgaben drängt.

Schäuble habe letztlich einen "Nach-mir-die-Sintflut-Haushalt" vorgelegt, kritisiert Linken-Haushälterin Gesine Lötzsch, die als erste auf die Rede des Finanzministers antwortet. Sie und andere Oppositionsvertreter weisen seit Langem darauf hin, dass Schäuble seine komfortable Lage vor allem anderen zu verdanken habe. Etwa der Europäischen Zentralbank, deren Niedrigzinspolitik den Bundeshaushalt seit 2008 um 122 Milliarden entlastet hat.

Doch solange Schäuble von der schwarzen Null geradezu verfolgt wird, müssen ihn Mahnungen der Opposition wenig kümmern. Bei Lötzschs Rede verlässt ein Großteil der Unionsfraktion denn auch desinteressiert den Saal. Als Angela Merkel in der ersten Reihe dann aber auch noch eine Plauderei mit Unions-Fraktionschef Volker Kauder beginnt, sorgt Parlamentspräsident Norbert Lammert (alle CDU) dafür, dass die Selbstgefälligkeit nicht überhand nimmt: "Frau Bundeskanzlerin und Herr Kollege, das muss so jetzt nicht sein!"

