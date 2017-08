Politik und Autokonzern Das VW-Gesetz - plötzlich wieder im Fokus

Stephan Weil steht unter Druck. Seitdem bekannt ist, dass der Ministerpräsident Niedersachsens seine Regierungserklärung zur Dieselaffäre den Juristen von Volkswagen zur Prüfung vorgelegt hatte, hagelt es Kritik. Erste Rücktrittsforderungen gegen Weil werden laut - obwohl ohnehin Neuwahlen anstehen, weil die rot-grüne Landesregierung nach dem Parteiaustritt der Grünen Elke Twesten keine Mehrheit mehr hat.

Doch nicht nur die Landesregierung steht unter Beschuss - auch das sogenannte VW-Gesetz steht wieder im Fokus. Die Regelung, die dem Land Niedersachsen trotz eines Aktienanteils von 20 Prozent entscheidenden Einfluss bei strategischen Weichenstellungen sichert, betrachten nicht wenige als marktwirtschaftlichen Sündenfall. Jetzt, so scheint es, ist die Gelegenheit günstig.

Angesichts der Abgasaffäre und der jüngsten Entwicklung in Niedersachsen sei die Abschaffung des VW-Gesetzes unumgänglich, so Unionsfraktionsvize Michael Fuchs am Montag. "Der Staat sollte sich aus dem Autokonzern heraushalten", sagte Fuchs der "Rheinischen Post". Das Gesetz schaffe eine viel zu große Nähe zwischen Staat und Unternehmen, wie man jetzt wieder am Beispiel der von VW korrigierten Regierungserklärung sehen könne.

Doch was ist das VW-Gesetz eigentlich? Und warum gibt es ein solches? Was spricht für das Konstrukt und was dagegen? Ein Überblick.

Die Entstehung des VW-Gesetzes

In seiner ursprünglichen Form stammt die Regelung aus dem Jahr 1960. Ziel war es, den Einfluss Niedersachsens bei Volkswagen zu sichern und das Unternehmen vor feindlichen Übernahmen zu schützen. Das Gesetz legt eine Sperrminorität von 20 Prozent fest - im Aktienrecht sind 25 Prozent festgelegt.

Ursprünglich reichte der Einflussbereich des Landes noch viel weiter. Denn kein Aktionär konnte mehr als 20 Prozent der Stimmen auf der Hauptversammlung geltend machen, ganz gleich, wie viele Aktien er besaß. Und die Landesregierung in Hannover hatte ebenso wie die Bundesregierung das Recht, jeweils zwei Aufsichtsräte zu benennen. Beide Bestimmungen wurden jedoch 2007 gestrichen, nachdem die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt und Recht bekommen hatte.

Heute werden zwei Aufseher nur noch von der Regierung in Hannover in den Aufsichtsrat geschickt. Aktuell sind das Landeschef Stephan Weil und Verkehrsminister Olaf Lies (beide SPD).

Was für das Gesetz spricht

Die Befürworter des VW-Gesetzes kommen in erster Linie aus den Reihen der Gewerkschaften. Sie verweisen auf die Mitbestimmungsregelungen, die über das deutsche Mitbestimmungsgesetz hinausgehen. So gibt es ohne Zustimmung der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat keine Verlagerung und Werksschließung. Das sei gut für die Beschäftigten, gut für den sozialen Frieden und gut für das Unternehmen. Allerdings müsse das nicht in einem speziellen VW-Gesetz geregelt sein, sondern besser noch, für alle Unternehmen gleichermaßen gelten, damit Arbeitsplätze besser geschützt würden.

In der Vergangenheit haben Befürworter immer wieder damit geworben, dass dank der Sperrminorität der Konzern nicht von ausländischen Investoren übernommen werden kann.

Auch aus Sicht der Politik bietet das Gesetz und der damit verbundene Einfluss mindestens einen Vorteil: Volkswagen ist der weitaus größte Arbeitgeber in Niedersachsen und die Landesregierung darf mitreden. Und wenn es dem Konzern - und vor allem seinen Mitarbeitern - gut geht, kann sich die jeweilige Regierung damit rühmen.

Was gegen das Gesetz spricht

Zunächst einmal spricht das EU-Recht gegen die Beschränkung des freien Kapitalverkehrs in der EU (Art. 56 Abs. 1 EGV) gegen das Gesetz: Nach Überzeugung der EU-Kommission hält die Regelung potenzielle Interessenten und Anleger davon ab, in das Unternehmen zu investieren. Das VW-Gesetz wäre also eine indirekte Erwerbsbeschränkung und beeinträchtigt somit den freien Kapitalverkehr.

Es gibt aber auch Argumente, die das Wohl des VW-Konzerns selbst betreffen. So wenden die Gegner ein, dass die Sperrminorität notwendige Anpassungen bei VW aushebeln könnte. Die chronisch schwache Rendite der VW-Stammmarke, von Seat und einzelner Werke, in denen Getriebe und andere Komponenten gefertigt werden, seien Ergebnis von Entscheidungen, die eher nach politischen denn nach betriebswirtschaftlichen Erwägungen getroffen worden seien. Beherzte Entscheidungen zur Stärkung der Kostenwettbewerbsfähigkeit wurden blockiert und es entstand im Dunstkreis des VW-Gesetzes ein Nährboden für Korruption im Betriebsrat, die etwa zur Rotlichtaffäre führte.

Ein zweiter Punkt: Politiker, die einerseits die Interessen der Bürger ihres Landes vertreten und andererseits in die Disziplin des Aufsichtsrats eingebunden sind, bewegen sich in einem unauflösbaren Spannungsfeld, wie das jüngste Beispiel von Ministerpräsident Weil zeigt. Öffentliche Kritik kann schnell als Pflichtverletzung gegenüber den Aktionären interpretiert werden. Die erforderliche Rücksicht nehmen hingegen Wähler schnell als Interessenkonflikt wahr.

Ordnungspolitisch sind Sonderrechte für einzelne Eigentümer nach Überzeugung der Kritiker ohnehin nicht zu rechtfertigen. Standortpolitik in der Globalisierung sollte sich auf hochsensible Branchen beschränken und dort nicht individuell für einzelne Unternehmen, sondern generell etwa durch das Außenwirtschaftsgesetz geregelt werden.