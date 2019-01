Wechsel in Privatwirtschaft Weltbank-Chef Kim tritt zurück

Weltbank-Präsident Jim Yong Kim tritt vorzeitig ab. Der US-Amerikaner werde sein Amt zum 1. Februar niederlegen, teilte die Organisation mit. Es sei ihm eine "große Ehre" gewesen, der Institution mehr als sechs Jahre lang vorzusitzen, zitierte die Weltbank den scheidenden Präsidenten.

Der 59-Jährige teilte mit, er werde einem Unternehmen beitreten, das sich um den Ausbau von Infrastruktur-Projekten in Entwicklungsländern kümmere.

Kim hatte im Juli 2017 seine zweite Amtszeit angetreten, die bis Mitte 2022 dauern sollte. Seine Aufgaben sollen ab Februar vorübergehend von der Weltbank-Managerin Kristalina Georgieva übernommen werden.

Seit Gründung der Weltbank nach dem Zweiten Weltkrieg wird der Chefposten des Hauses mit Sitz in Washington traditionell von den USA besetzt. Den Internationalen Währungsfonds IWF leitet dagegen üblicherweise ein Europäer, zurzeit die Französin Christine Lagarde. Zu den Aufgaben der Weltbank zählt vor allem die Armutsbekämpfung.

Unzufriedenheit mit Kims Amtsführung

Kim wurde 1959 in Südkorea geboren und wuchs in den USA auf. Er war 2012 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama als Nachfolger von Robert Zoellick auserkoren worden. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern war Kim aber weder Politiker, Banker oder Diplomat, sondern Mediziner. Internationale Erfahrung hatte er vor allem als Direktor für Aids-Bekämpfung bei der Weltgesundheitsorganisation WTO gesammelt.

Kim hatte in den mehr als sechs Jahren an der Spitze der Weltbank, die jährlich viele Milliarden Dollar an bis zu 100 Länder verleiht, vor allem den Folgen des Klimawandels und dem Ausbruch von Seuchen den Kampf angesagt.

Er hatte nach seiner ersten fünfjährigen Amtszeit im Sommer 2017 seine zweite Amtsperiode angetreten. Allerdings gab es schon bei seiner Wiederwahl Unzufriedenheit mit Kims Amtsführung. Die Belegschaft hatte sich in einem offenen Brief an die Führungsgremien gewandt und von einer "Führungskrise" sowie von Reformbedarf gesprochen.

In der Weltbank sind 189 Länder als Mitglieder zusammengeschlossen, die USA sind der größte Anteilseigner. Es wird erwartet, dass die USA bei der Nachfolgeentscheidung entscheidend mitreden werden. US-Präsident Donald Trump ist ein Kritiker internationaler Organisationen wie der Weltbank. US-intern hat er die Anstrengungen etwa für die Entwicklungshilfe zurückgefahren.