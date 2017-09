Weltkindertag 2017 Höherer Kinderzuschlag lässt Zahl der Empfänger steigen

Es ist ein klassischer Fall einer vermeintlich schlechten Nachricht, die beim näheren Hinsehen eher eine gute ist: Die Zahl der Eltern, die für ihre Kinder einen Kinderzuschlag erhalten, ist im vergangenen Jahr deutlich auf rund 168.000 gestiegen. Zuvor war sie im Jahr 2015 noch auf rund 152.000 gesunken. Das geht aus der Antwort der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sabine Zimmermann hervor.

Aus diesen Zahlen lässt sich jedoch nicht ableiten, dass nun 16.000 Familien zusätzlich in die Bedürftigkeit abgerutscht sind. Denn im vergangenen Jahr - genauer am 1. Juli 2016 - wurde der Kinderzuschlag zum ersten Mal nach seiner Einführung im Jahr 2005 erhöht, von 140 auf 160 Euro im Monat für jedes Kind. Durch diese Erhöhung hat sich automatisch auch die Zahl der Berechtigten erhöht.

Der Kinderzuschlag ist - ebenso wie das Wohngeld - eine Leistung, die verhindern soll, dass Familien mit geringen Einkommen in das Hartz-IV-System rutschen. Anders ausgedrückt: Kinderzuschlag bekommen jene Familien, die ohne ihn Hartz IV beantragen müssten. Und wenn der Kinderzuschlag erhöht wird, kann das dazu führen, dass Familien mit kleinen Einkommen, die bereits Hartz IV beziehen, nicht mehr darauf angewiesen sind.

Auch wenn die Zahlen der BA nicht weiter aufgeschlüsselt sind - es liegt nahe, dass die allermeisten der im vergangenen Jahr hinzu gekommen Empfänger des Kinderzuschlags zuvor Hartz IV bezogen haben. Und auch für das laufende Jahr ist ein Anstieg zu erwarten: Am 1. Januar 2017 hat sich der Kinderzuschlag erneut um zehn Euro auf jetzt 170 Euro erhöht.

Aus dieser Systematik erklärt sich auch, weshalb die Zahl der Empfänger des Kinderzuschlags nach dem Höchststand im Jahr 2010 (214.000 Empfänger) bis 2016 tendenziell gesunken war: Da sich der Kinderzuschlag nie erhöhte, wohl aber sowohl die Hartz-IV-Regelsätze als vor allem auch die Wohnkosten, konnten immer weniger Familien durch ihn über der Grenze zur Hartz-IV-Bedürftigkeit landen - und mussten die Leistung beantragen.

Kinderarmut dennoch ein großes Problem

Das Beispiel zeigt, wieso es problematisch ist, den Anstieg der Zahl von Empfängern von Sozialleistungen als Beweis für gestiegene Armut oder gestiegene Bedürftigkeit zu verwenden - in der Realität steht dahinter im Gegenteil oft eine Verbesserung des Alltags der Betroffenen.

Der ehemalige Caritas-Generalsekretär Georg Cremer spricht hier von einer "Janusköpfigkeit des Sozialstaats" und macht das am Beispiel der Hartz-IV-Regelsätze deutlich, deren Berechnung Cremer für grob ungerecht hält. Doch würden die Regelsätze um 80 Euro erhöht, wie Cremer es für angemessen hält, gäbe es auf einen Schlag Hunderttausende Hartz-IV-Empfänger mehr - was auf den ersten Blick so wirken würde, als wäre die Armut in Deutschland gestiegen.

Doch auch wenn die neuen Zahlen zum Kinderzuschlag nicht belegen, dass sich die Lage verschlimmert hätte - die Kinderarmut in Deutschland ist hoch, und sie wirkt sich auf die betroffenen Kinder und ihre Eltern sehr negativ aus. Tatsächlich steht es um die Kinderarmut in Deutschland schlechter, als es die Bundesregierung offenbart. In ihrem jüngsten Armutsbericht beschönigt sie die Armut von Kindern, deren Situation prekär ist.

Absolute Armut betrifft 4,7 Prozent der unter 18-Jährigen und damit mehr als 600.000 Kinder. Noch weit mehr Kinder sind relativ arm: Bis zu 2,7 Millionen leben in Haushalten mit weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens, ihr Anteil ist in den vergangenen Jahren gestiegen - hier sind Kinder von Alleinerziehenden besonders stark betroffen. Lebensmitteltafeln versorgen geschätzt rund 500.000 Kinder in Deutschland mit Nahrung. Zudem verschiebt sich die Einkommensverteilung zulasten armer Kinder, die finanzielle Kluft zwischen ihnen und ihren besser gestellten Altersgenossen wird größer.