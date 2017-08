US-Handelsstreit mit China Schlachtfeld ohne Pulver

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Im Juli 2016 wurde der Chinese Su Bin von einem Gericht in Los Angeles zu knapp vier Jahren Haft verurteilt. Er hatte sich des Datenklaus bei US-Rüstungsunternehmen wie Boeing schuldig bekannt, es ging unter anderem um Pläne für die Kampfflugzeuge F-22 und F-35.

In China fiel der Kommentar der regierungsnahen "Global Times" eindeutig aus: Sollte Su tatsächlich Geheimnisse gestohlen haben, sei man "bereit, unsere Dankbarkeit und unseren Respekt für seinen Dienst an unserem Land zu zeigen. Auf dem geheimen Schlachtfeld ohne Schießpulver braucht China Spezialagenten, um Geheimnisse der USA zu sammeln."

Auf Fälle wie den von Su stützt sich Donald Trump, wenn er am Montag eine mögliche Untersuchung chinesischer Wirtschaftsspionage ankündigt. Im Gegensatz zu vielen anderen Aussagen des US-Präsidenten gibt es diesmal also einen wahren Kern. Das bedeutet aber nicht, dass es deshalb tatsächlich zu jenem "Handelskrieg" kommen muss, vor dem das chinesische Außenministerium bereits warnte.

Dass China sich industrielles Wissen mit zweifelhaften Methoden aneignet, ist ein offenes Geheimnis. Auch in Deutschland sorgen regelmäßig chinesische Spitzelangriffe für Aufsehen. Eher selten gehen die Spione dabei so plump vor wie jener chinesische Besucher, der Fertigungsstraßen im bayerischen Kolbermoor einfach mit einer Kamera am Gürtel abfilmte und dabei erwischt wurde.

Häufig wird Know-how dagegen mit sanftem Zwang erworben. Um in China produzieren zu dürfen, müssen viele ausländische Unternehmen mit einem heimischen Hersteller zusammenarbeiten - der früher oder später dann oft seine eigene Produktion aufmacht. Auch um solche Joint Ventures soll es in der von Trump angekündigten Untersuchung gehen. In den USA gingen in den vergangenen Jahren unter anderem die Chiphersteller Intel , Qualcomm , IBM und AMD solche riskanten Partnerschaften ein.

"Potenzielle chinesische Partner fordern die Familienjuwelen", umschrieb Michael Wessel in der "New York Times" das Vorgehen. Er ist Mitglied einer Kommission des US-Kongresses, welche die Handelsbeziehungen beider Länder überwacht. Laut ihrem jüngsten Jahresbericht ist die Zahl mutmaßlicher Fälle von chinesischer Wirtschaftsspionage in den USA "steil angestiegen".

Das kann Donald Trump nicht gefallen. Der US-Präsident ist ohnehin überzeugt, dass sein Land im Handel übers Ohr gehauen wird. Beraten lässt er sich unter anderem vom Ökonomen Peter Navarro, der ein Buch mit dem eindeutigen Titel "Death by China" ("Tod durch China") schrieb.

Noch immer keine Entscheidung zu Stahl

Doch eine starke Drohung ist Trumps Ankündigung nicht. Der Präsident will zunächst lediglich prüfen lassen, ob er möglichen Diebstahl von geistigem Eigentum durch China untersuchen lässt. Selbst wenn es dazu kommt und die Vorwürfe bestätigt werden, muss dies keine unmittelbaren Folgen haben. Das zeigt eine ähnliche Untersuchung zu angeblichen Dumpingpreisen chinesischer und europäischer Stahlhersteller, die auch die deutschen Unternehmen Salzgitter und Dillinger Hütte betrifft.

Schon im April drohte die US-Regierung deshalb mit Importbeschränkungen, doch eine endgültige Entscheidung steht bis heute aus. Auf dem G20-Gipfel in Hamburg vertagte man den Streit durch die Anforderung eines weiteren Berichts bis November. Kurz darauf sagte Trump dann, die Entscheidung müsse warten, da er derzeit andere Prioritäten habe.

Ähnliches Herumlavieren ist auch in der Frage der chinesischen Wirtschaftsspionage wahrscheinlich. Denn Trump macht keinen Hehl daraus, dass die Vorwürfe für ihn nur Mittel zum Zweck sind. Der US-Präsident will, dass China mehr Druck auf Nordkorea ausübt, von seinem Eskalationskurs mit Atomwaffen abzurücken. "Wenn China uns hilft, sehe ich den Handel ganz anders", sagte er vergangene Woche.

Es gehört zu den Geheimnissen des selbst ernannten Verhandlungsgenies Trump, warum er ständig seine eigenen Strategien ausplaudert. Selbst mit einem geschickteren Vorgehen aber wären seine Erfolgsaussichten ziemlich ungewiss.

Denn die chinesische Handelspolitik mag wenig sympathisch sein, wurde aber zu einem großen Teil von den USA abgenickt. Als die Chinesen um die Jahrtausendwende Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO) wurden, waren Sonderbedingungen wie die Joint Ventures ausdrücklich Teil des Deals. "Das Problem ist, dass US-Handelsvertreter Regelungen zugestimmt haben, die es China erlauben, den Marktzugang für US-Firmen zu beschränken", sagt der US-Experte Wessel. Allerdings sollten diese Privilegien parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung Chinas reduziert werden - darauf könnten sich die USA jetzt berufen.

Noch schwieriger dürfte die Argumentation mit Bezug auf tatsächliche Spionage werden. Offiziell hat die chinesische Regierung diese stets dementiert. Wie jedoch der Fall des Flugzeugspions Su Bin zeigt, gilt Industriespionage als legitimes Mittel, um Chinas Aufstieg zu befördern. "Jedes Land sammelt Geheimdienstinformationen", kommentierte die "Global Times". Nur die USA seien aufgrund ihrer internationalen Stellung "in der Lage zu definieren, ob bestimmte Aktivitäten Spionage sind oder nicht".

USA spionierten auch chinesische Unternehmen aus

Tatsächlich könnten die Chinesen auf Spionagevorwürfe mit unangenehmen Gegenfragen reagieren. Durch die Enthüllungen des früheren NSA-Mitarbeiters Edward Snowden wurde deutlich, wie umfassend US-Geheimdienste auch ausländische Unternehmen überwachen. Zu ihnen gehörte nach SPIEGEL-Informationen der chinesische Netzwerkausrüster Huawei, bei dem die US-Spione sogar die Quellcodes einzelner Produkte erbeuteten.

Zwar argumentierte die US-Regierung, solche Informationen würden nicht an heimische Unternehmen weitergegeben. Ein 2015 geschlossenes No-Spy-Abkommen zwischen den USA und China ließ sich aber durchaus als Eingeständnis von Wirtschaftsspionage auf beiden Seiten lesen. Schon damals wurde vereinbart, dass keine der beiden Regierungen "den Diebstahl geistigen Eigentums einschließlich Geschäftsgeheimnissen mit Hilfe von Cybermethoden durchführen oder unterstützen werden". Ausdrücklich eingeschlossen waren "Handelsgeheimnisse und andere vertrauliche Geschäftsinformationen mit der Absicht, Unternehmen oder Branchen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen".

Trump könnte jetzt beschließen, dass ihm solche Bekenntnisse nicht ausreichen, und sich stattdessen auf Abschnitt 301 des Trade Act von 1974 berufen. Das Gesetz ermächtigt den Präsidenten zu Strafzöllen und anderen Vergeltungsmaßnahmen, wenn US-Interessen in Handelsbeziehungen verletzt werden.

In den Siebziger- und Achtzigerjahren wurde das Instrument regelmäßig angewendet, mit Gründung der multilateralen WTO wurde es dann aber eigentlich durch deren Streitschlichtungsmechanismen ersetzt. Doch seine Meinung zur Welthandelsorganisation hat Trump längst kundgetan: Sie sei "ein Desaster".

Zusammengefasst: Wegen des Verdachts auf den Diebstahl geistigen Eigentums droht US-Präsident Donald Trump der chinesischen Regierung mit einer Untersuchung. Zwar ist Wirtschaftsspionage durch China belegt und auch in Deutschland ein Problem. Doch Trumps Drohung ist vor allem der Versuch, China zu mehr Engagement im Nordkorea-Konflikt zu bewegen. Zudem dürfte eine Untersuchung unangenehme Fragen zu US-amerikanischer Spionage aufwerfen, die in der Vergangenheit unter anderem das chinesische Unternehmen Huawei traf.