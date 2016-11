Sachverständigenrat Wirtschaftsweise rechnen für 2017 mit etwas weniger Wachstum

Die sogenannten Wirtschaftsweisen rechnen für das kommende Jahr mit einem etwas schwächeren Wachstum als bislang. 2017 prognostizieren die fünf Ökonomen eine Steigerung der Wirtschaftsleistung um 1,3 Prozent, wie die Nachrichtenagentur Reuters und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" übereinstimmend berichten. Im Frühjahr hatte das Gremium noch mit einem Anstieg von 1,6 Prozent im kommenden Jahr gerechnet.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - kurz gern als Wirtschaftsweise bezeichnet - übergibt am Mittwoch seinen jährlichen Bericht an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Geleitet wird das Gremium vom Essener Forscher Christoph Schmidt, zudem sind Isabel Schnabel, Peter Bofinger, Lars Feld und Volker Wieland Mitglieder.

In dem Jahresbericht wird sich außer der etwas abgesenkten Prognose für das kommende Jahr auch eine Korrektur für das laufende Jahr finden - allerdings nach oben. Statt der bislang geschätzten 1,5 Prozent werde die deutsche Wirtschaft 2016 um 1,9 Prozent wachsen, prognostizieren die Experten. Das wäre das größte Plus seit fünf Jahren.

Damit liegen die Erwartungen der Wirtschaftsweisen sehr nah an dem der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute. Diese hatten in ihrem Herbstgutachten die Prognose für 2016 ebenfalls auf 1,9 Prozent erhöht und für 2017 gesenkt - allerdings auf 1,4 Prozent und damit nicht ganz so weit wie die Wirtschaftsweisen. Die Institute hatten das erwartete geringere Wachstum im kommenden Jahr vor allem damit begründet, dass 2017 weniger Arbeitstage anfallen - und nicht mit einer grundsätzlichen konjunkturellen Trendwende.