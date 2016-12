Wohlstand und Umverteilung Das Ungleichheitsrätsel

Auf den ersten Blick will es einfach nicht zusammenpassen. In den USA trat ein Kandidat zur Präsidentschaftswahl an, der massive Steuersenkungen für Reiche versprach - und erhielt damit auch viele Stimmen von Wählern im unteren Einkommensspektrum. Und in Europa wenden diese sich derzeit in vielen Ländern neu-rechten und autoritären Kräften zu.

Das bringt eine alte Frage zurück: Warum geben die Benachteiligten den Populisten ihre Stimme - und nicht denen, die sich ausdrücklich dem Kampf gegen die Ungleichheit verschrieben haben? Warum unterstützen Menschen eine Politik, die ihren wirtschaftlichen Interessen zu widersprechen scheint?

Eine Vergleichsstudie des Soziologen Renzo Carriero von der Universität Turin (hier das italienische Original) wirft nun ein neues Licht auf diese Frage. Der italienische Wissenschaftler analysierte Daten zur Einstellung gegenüber Umverteilung aus 44 europäischen Ländern. Die Befragten sollten angeben, ob ihrer Meinung nach Einkommensunterschiede eher eingeebnet werden sollten - etwa durch höhere Steuern für Reiche oder Transferzahlungen an Ärmere. Oder ob sie sich größere Unterschiede in den Verdiensten wünschten.

Auf den ersten Blick ist das Ergebnis nicht weiter verblüffend. Auf den zweiten schon.

