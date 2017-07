Sozialleistungen 34.000 Haushalte kassierten zu Unrecht Wohngeld

34.000 deutsche Haushalte haben zwischen Juni 2015 und Mai 2016 zu Unrecht oder zu viel Wohngeld kassiert. Die Unregelmäßigkeiten seien durch einen Datenabgleich der Wohngeldämter mit anderen Behörden ans Licht gekommen, berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Angaben des Bundesbauministeriums.

Wohngeld ist in Deutschland eine Sozialleistung für Bürger, die wegen ihres geringen Einkommens einen Zuschuss zur Miete oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums erhalten. Am Jahresende 2015 bezogen in Deutschland rund 460.000 Haushalte Wohngeld. Es haben also rund sieben Prozent dieser Haushalte Staatsgelder zu Unrecht bezogen.

Bei dem Abgleich fiel auf, dass Betroffene zum Teil gleichzeitig mehrere Einkünfte nicht angegeben hatten:

In rund 20.000 Fällen hätten die Wohngeld-Bezieher Einkünfte aus Minijobs verschwiegen ,

, 13.000 hätten Einkommen nicht angegeben

und 6000 ihre Zinseinkünfte nicht gemeldet.

Die Behörden verlangten dem Bericht zufolge 18,7 Millionen Euro Wohngeld zurück. Außerdem seien 4600 Strafanzeigen erstattet und 8200 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.