Verkehrsprojekt Schäuble fürchtet Dobrindts Minus-Maut

Seit Jahren kämpft Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) für sein Prestigeprojekt einer Ausländermaut. Nachdem er das Vorhaben wegen Widerstands aus Brüssel zwischenzeitlich stoppen musste, einigte er sich noch vor Weihnachten auf einen Kompromiss mit der EU-Kommission. Seither ist der Weg für das Vorhaben frei. Zumindest theoretisch. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Doch in der Praxis reißt die Kritik nicht ab. Auch in der Regierung: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) rechnet nun sogar damit, dass Dobrindts Mautpläne mittelfristig zu Mindereinnahmen im Haushalt führen. Hintergrund ist der Kompromiss zwischen Dobrindt und der EU-Kommission, nach dem deutsche Autofahrer, deren Kfz die Abgasnorm Euro 6 erfüllen, unterm Strich entlastet werden.

Diese Regelung führe bereits im ersten Jahr zu geringeren Einnahmen "im niedrigen dreistelligen Millionenbereich", so die Einschätzung von Schäubles Experten. Weil fast nur noch Euro-6-Fahrzeuge neu zugelassen würden, sei bereits nach Ende der aktuellen mittelfristigen Finanzplanung im Jahr 2020 davon auszugehen, dass die Einnahmeausfälle in der Kfz-Steuer die Nettoeinnahmen der Maut übersteigen und somit zu Einnahmeausfällen führen könnten.

Bislang rechnet Dobrindt mit Nettoeinnahmen der Maut von 500 Millionen Euro pro Jahr. Experten haben an dieser Summe schon länger Zweifel.

Zeitplan kaum zu halten

Ein weiteres Problem für den Verkehrsminister ist, dass sein Zeitplan für die Maut kaum noch zu halten ist. Ursprünglich wollte Dobrindt die überarbeiteten Gesetzentwürfe für die Maut und für die Kfz-Steuer am 18. Januar ins Kabinett einbringen. Neben den finanziellen Problemen sind auch andere Fragen noch nicht geklärt.

Deshalb wird in der Regierung damit gerechnet, dass sich die Ministerrunde frühestens am 25. Januar mit dem Thema beschäftigen kann. Die mindestens einwöchige Verschiebung könnte für Dobrindt schwerwiegende Folgen haben: Aufgrund des komplizierten Zeitplans von Bundesrat und Bundestag sowie dreier Landtagswahlen im Frühjahr könnte sich die endgültige Verabschiedung der Maut in den Juni verzögern - also bis wenige Wochen vor der Bundestagswahl.