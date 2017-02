Cum-Ex-Ausschuss Schäubles teure Wissenslücken

Wolfgang Schäuble beginnt mit einem Datum: 28. Oktober 2009. Seit diesem Tag sei er deutscher Finanzminister, stellt der CDU-Politiker fest. Für den Zeitraum davor könne er leider keine Auskunft geben.

Seine zeitlich begrenzte Zuständigkeit ist am Donnerstag Schäubles erste Verteidigungslinie in der Befragung durch den sogenannten Cum-Ex-Ausschuss. Die zweite: Ein Minister müsse delegieren können. "Wenn Sie glauben, Sie wüssten alles besser", sagt Schäuble, "dann können Sie nur Fehlentscheidungen treffen".

Allerdings können wichtige Entscheidungen auch ganz ausbleiben, wenn wichtiges Wissen fehlt oder nicht genutzt wird. So scheint es lange mit sogenannten Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften gewesen sein. Jahrelang ließen sich Banken auf fragwürdige Weise Kapitalertragssteuern auf Dividendenzahlungen erstatten. Dafür wurden Aktien kurzfristig zwischen verschiedenen Besitzern hin- und hergeschoben. Im Fall der Cum-Ex-Geschäfte ließen sie sich eine einmal gezahlte Steuer sogar mehrfach vom Staat erstatten.

Hinweise auf die Deals hat es immer wieder gegeben, auch in Schäubles Amtszeit. So warnte Münchens Oberbürgermeister Christian Ude im Juni 2011 in einem Brief vor Banken-Tricks mit der Kapitalertragssteuer. Drei Monate zuvor wurde das Ministerium zudem auf Berichte aufmerksam gemacht, wonach auch die offiziell von Schäuble beaufsichtigte DekaBank in solche Geschäfte verwickelt war.

Zwar arbeiteten Schäubles Beamte seit 2010 an einem Gesetz gegen Cum-Ex-Geschäfte, die in einem ersten Anlauf 2007 nur für inländische Banken unterbunden worden waren. Doch in Kraft trat es erst Anfang 2012. Cum-Cum-Deals wurden sogar erst 2016 beendet. Viel Zeit für die Banken also, den Fiskus um weitere Milliarden zu erleichtern.

"Das Gesetzgebungsverfahren war außerordentlich komplex", entschuldigt Schäuble am Donnerstag die Verzögerungen. Das habe neben Softwareproblemen auch an der notwendigen Koordination mit den Bundesländern gelegen, die zum Teil erhebliche Verluste bei ihrem Steueraufkommen gefürchtet hätten. Welche Länder das waren, kann Schäuble auf Nachfrage jedoch nicht beantworten.

"Ich habe niemals ein Klagen gehört"

Es ist nicht die einzige Wissenslücke. "Ich habe niemals ein Klagen gehört, es würde nicht genug Personal vorhanden sein", sagt Schäuble auf die Frage, ob das Bundeszentralamt für Steuern für den Kampf gegen die Dividentrickser unzureichend ausgestattet war. Ein solcher Personalmangel bestand aber, weshalb die Zahl der Beamten mittlerweile aufgestockt wurde.

Und was ist mit den Hinweisen von außen? Auf den Brief von Ude hin habe man damals ergebnislos in den Ländern nachgefragt, sagt Schäuble. "Wenn die sagen, wir haben nichts, dann sind unsere Möglichkeiten erschöpft." Und hätte der Minister sich als Aufseher der DekaBank nicht ausführlicher informieren müssen? "Ich habe auch den SPIEGEL gelesen", sagt er. Dabei habe er erst "zur Kenntnis genommen", dass sein Ministerium an Verwaltungsratssitzungen der öffentlich-rechtlichen Bank teilnimmt.

Das klingt deutlich weniger forsch als Schäuble in internationalen Steuerfragen auftritt. Bei der Befragung erwähnt er etwa die sogenannte BEPS-Initiative, die Deutschland mit vorangetrieben hat. Sie soll die Steuergestaltung von Konzernen eindämmen - also legale Tricks, die eigenen Verbindlichkeiten zu reduzieren.

Auch Cum-Cum-Tricks sieht das Finanzministerium als aggressive Steuergestaltung - im Gegensatz zu Cum-Ex-Deals, bei denen die einmal gezahlte Steuer gleich mehrfach erstattet wurde. Um letzteres als rechtswidrig zu erkennen, müsse man "nicht viele Semester Jura studiert haben", so Schäuble. Doch würden Cum-Cum und Cum-Ex derzeit von Opposition und Medien zu Unrecht vermischt .

Tatsächlich haben jedoch wohl beide Praktiken den Steuerzahler Milliarden gekostet. Eine direkte Verantwortung dafür kann der Untersuchungsausschuss Schäuble zwar nicht nachweisen. Doch ähnlich wie schon bei der Befragung von Amtsvorgänger Peer Steinbrück (SPD) entsteht das Bild eines Ministers, bei dem wichtige Informationen nicht ankamen.

Ein Lobbyist im Ministerium

Dazu gehörte auch die Tatsache, dass eine schnellere Gesetzgebung offenbar gezielt hintertrieben wurde: Der frühere Finanzrichter Arnold Ramackers wechselte zwischen Bankenverbänden und Finanzministerium hin und her und versorgte seine Lobbyisten-Kollegen frühzeitig mit heiklen Informationen.

Dass Ramackers sogar noch im Ruhestand Gesetzentwürfe an den Bankenverband weiterleitete habe er erst "in Vorbereitung auf diese Begegnung erfahren", sagte Schäuble. Wie will sein Ministerium ähnlichen Missbrauch künftig verhindern? "Wir tun alles, um alle Mitarbeiter zu einem gesetzestreuen Verhalten anzuhalten."

Das ist der Opposition zu wenig. Der Untersuchungsausschuss habe ein "massives Organisationsverfahren" offenbart, sagt Grünen-Finanzpolitiker Gerhard Schick nach der Befragung. Das Bundeszentralamt für Steuern müsse besser ausgerüstet werden. "Es kann nicht sein, dass wir bei jedem Steuertrick wieder drei, vier Jahre zu spät reagieren." Und noch eine Konsequenz gebe es aus der Dividendenaffäre, die am Ende auch von anonymen Hinweisgebern ins Rollen gebracht wurde. "Wir brauchen endlich ein Gesetz, das Whistleblower schützt."