Schäubles letzte Eurogruppen-Sitzung Isch over

Acht Jahre in der Euro-Gruppe, meint Wolfgang Schäuble, seien genug. "Aber natürlich ist auch ein gewisser Abschiedsschmerz dabei", sagte der Finanzminister, der sich am Montag zum letzten Mal mit seinem Amtskollegen in Luxemburg traf. Doch Schäuble wäre vermutlich nicht Schäuble, wenn er nicht auch in der letzten Sitzung zu Fleiß und Strenge mahnte - und betont hätte, dass er am Ende doch Recht hatte.

Als er 2009 das Bundesfinanzministerium übernahm, habe der Euro gerade in der Krise gesteckt, sagte der CDU-Politiker. "Wir haben in den acht Jahren den Euro stabil gehalten." Inzwischen sei die wirtschaftliche Lage in allen Euro-Staaten wieder sicher. Wie beispielsweise in Portugal, dessen Lage am Montag auf der Agenda stand. "Portugal ist ja wieder mal ein Beweis dafür, dass unsere Politik der Stabilisierung des Euro erfolgreich gewesen ist", meint Schäuble. Deshalb sei das für ihn auch "ein ganz guter Abschluss" seiner achtjährigen Zeit unter den Euro-Finanzministern.

Dabei schien es lange Zeit unsicher, ob Schäuble als Retter des Euro oder Zerstörer Europas in Erinnerung bleiben würde. Seine knallharte Sparpolitik, die vor allem das hoffnungslos überschuldete Griechenland, aber auch andere südeuropäische Staaten wie Portugal und Spanien traf, trug dort nach Meinung von Kritikern zu massiven sozialen Verwerfungen bei.

"Die Arbeiten gehen weiter"

Schäuble spielte Anfang 2015 gar mit dem Gedanken, Griechenland für eine Zeit aus dem Euro zu werfen. Berühmt wurde sein Ausspruch "Am 28., 24 Uhr, isch over". Er bezog sich auf den 28. Februar 2015, als das damalige Hilfsprogramm des Euro-Rettungsschirms ESM auslief. In Griechenland wurde Schäuble mit seinem Sparkurs, seinem Pochen auf das Einhalten von Regeln und Vereinbarungen und mit seinem teils sarkastischen Humor zur Hassfigur.

Zwar zeigen die wirtschaftlichen Indikatoren in den ehemaligen Krisenstaaten inzwischen wieder nach oben, und sogar Griechenland kann sich wieder selbst auf den Finanzmärkten mit Geld versorgen. Dennoch leiden die südlichen EU-Länder weiterhin an den Nachwirkungen der Krise. In Spanien und Griechenland etwa liegen die Arbeitslosenquoten weiterhin um die 20, in Portugal bei rund 10 Prozent. Schäuble nutzte deshalb am Montag die Gelegenheit, seinen Kollegen gleich noch ein paar Hausaufgaben mit auf dem Weg zu geben: "Es ist jetzt eine gute Zeit, um den Euro nachhaltig zu stabilisieren. Die Arbeiten gehen weiter."

Tatsächlich konnte man zuletzt den Eindruck gewinnen, dass Schäuble geradezu verzweifelt versucht, seine letzten Tage als Finanzminister so gut wie möglich zu nutzen. Den ambitionierten Europa-Plänen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron etwa stellte er seine eigene Vision entgegen. Nach Informationen des SPIEGEL will Schäuble unter anderem den Rettungsschirm ESM zu einem europäischen Währungsfonds ausbauen. Einen schuldenfinanzierten Extra-Haushalt für die Eurozone soll es dagegen nicht geben - dies sei eine Schulden-Vergemeinschaftung, die "falsche Anreize" setze. In einem Interview mit der "Financial Times" warnt Schäuble gar vor einer neuen Finanzkrise, ausgelöst durch die lockere Geldpolitik der Zentralbanken und gleichzeitigem Wachstum privater und öffentlicher Schulden."

"Viele Länder in Europa atmen auf"

Gut zwei Wochen hat Schäuble noch im Finanzministerium, ehe er am 24. Oktober aller Voraussicht nach zum Bundestagspräsidenten gewählt wird. Zum Abschied von der Euro-Bühne gab es reichlich warme Worte von den Kollegen. "Einige sagen, dass Wolfgang Schäuble dominant war, weil Deutschland dominant ist", sagte Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem. "Aber damit würde man seine Stellung und seine Autorität unter uns Kollegen verkennen." Sie basiere auf Schäubles "Erfahrung, seiner Weisheit und seinem starken Fokus auf dem Interesse Europas."

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici bezeichnete Schäuble als einen "wirklich fantastischen Kerl", Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire nannte ihn einen "persönlichen Freund" und "einen großen Europäer", der Italiener Pier Carlo Padoan einen "großartigen Finanzminister". Seine demnächst ehemaligen Kollegen hatten außerdem einige Geschenke im Gepäck. Le Maire übergab Schäuble eine Flasche Rotwein, einen Bordeaux von 2004. Der Slowake Peter Kazimir überreichte ihm eine Kiste voller 100-Euro-Scheine, darauf gedruckt war Schäubles Konterfei.

Allerdings löst Schäubles Abschied nicht überall und bei allen Wehmut aus. "Viele Länder in Europa atmen auf, wenn Schäuble die Eurogruppe verlässt", erklärte etwa der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold. "Nicht nur Schäuble muss gehen, sondern auch seine Austeritätspolitik."

Ob letzteres allerdings passieren wird, ist keinesfalls sicher - und folglich könnte auch das Aufatmen über Schäubles Weggang verfrüht sein. Das gilt vor allem, wenn demnächst die FDP den Finanzminister stellen sollte. In diesem Fall, so glauben manche in Brüssel, könnte es mit dem Ende der deutschen Austeritätspolitik noch ein paar Jahre dauern.

Der griechische Finanzminister Euklid Tsakalotos schien das zu ahnen. Auf einer von allen Finanzministern unterzeichneten EU-Flagge, die sich unter Schäubles Abschiedsgeschenken befand, hinterließ Tsakalotos eine Widmung: "Nichts wird ganz so wie vorher sein."

Zusammengefasst: Wolfgang Schäuble hat zum letzten Mal an einer Sitzung der Euro-Finanzminister teilgenommen. Seine Kollegen haben sein Engagement teils überschwänglich gelobt. Doch Schäuble hinterlässt ein zwiespältiges Erbe: Zwar ist die Euro-Krise fürs Erste ausgestanden, doch seine Sparpolitik hinterließ in Südeuropa tiefe Narben.