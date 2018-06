Handelsstreit China droht USA offenbar mit Vergeltung

Die Ankündigung von US-Zöllen auf chinesische Produkte sorgt für Ärger: Im Handelsstreit zwischen den USA und China scheinen sich die Fronten weiter zu verhärten. Staatspräsident Xi Jinping soll Angaben des "Wall Street Journal" ("WSJ") zufolge nun vor einer Gruppe von 20 Chefs multinationaler Konzerne gegen die Pläne gewettert haben.

"Im Westen gibt es die Neigung, die rechte Backe hinzuhalten, wenn jemand auf die linke geschlagen hat. In unserer Kultur schlagen wir zurück", zitiert die Zeitung Xi. Das "WSJ" beruft sich auf Personen, die über die Inhalte des Treffens informiert wurden. Eine Bestätigung für diese Aussagen gibt es nicht.

Eine Einigung im Zollstreit bis zum 6. Juli scheint demnach aber immer unwahrscheinlicher. An diesem Tag wollen die USA Zölle auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar einführen. Weitere Abgaben sollen folgen. Insgesamt will Trump chinesische Waren mit einem Wert von 50 Milliarden Dollar mit Zöllen belegen.

China plant im Gegenzug Zölle auf US-Waren. In vorherigen Treffen hatte das Land aber versucht, mit gemäßigten Aussagen und diplomatischen Maßnahmen auf Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump einzugehen.

Bereits am Montag hatte ein anderer Bericht des "WSJ" über den Handelsstreit für Unruhe bei Anlegern gesorgt. Er nannte mögliche Beschränkungen für Investitionen an US-Technologieunternehmen durch chinesische Konzerne. In den USA sackte daraufhin am Montag der Dow Jones um bis zu zwei Prozent ab.

Der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses, Peter Navarro, wie diesen und einen weiteren Bericht am Montagabend im Fernsehsender CNBC aber zurück: Es gebe keine Pläne, Investitionen von Unternehmen aus speziellen Staaten zu beschränken. Es gehe vielmehr darum, US-Technologie zu verteidigen, wenn sie bedroht werde.

Die US-amerikanische Regierung will am Freitag Pläne vorstellen, wie sie geistiges Eigentum von US-Konzernen besser schützen will. Die Untersuchungen, auf denen die Pläne beruhen, beziehen sich laut Navarro vor allem auf China.

China wiederum könnte bei Investitionsbeschränkungen unter anderem versuchen, Übernahmen von US-Konzernen zu blockieren. Zudem könnte China die Vergabe von Lizenzen verzögern oder die Anzahl der Inspektionen hochfahren, sodass US-Konzernen wie Apple der Zugang zu dem Markt mit einer Milliarde Verbrauchern erschwert wird. Die chinesische Regierung könnte zudem an die Konsumenten appellieren, nicht zu US-Produkten zu greifen.