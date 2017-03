Vize-Regierungschef Dragasakis Griechenland hofft auf einen Kanzler Schulz

Griechenlands Vize-Regierungschef Yannis Dragasakis bewegt sich lieber im Hintergrund und gibt selten Interviews. Der 69-Jährige gehört zu den wenigen Krawattenträgern im Kabinett von Ministerpräsident Alexis Tsipras, was seine Rolle als Außenseiter unterstreicht. Dennoch ist sein Einfluss enorm. Obwohl er als profilierter Linker in seiner Partei gilt, setzte er sich mit ganzer Kraft für den Verbleib Griechenlands in der Eurozone ein. Wir treffen am Rande des Delphi Economic Forums, das eine der wichtigsten wirtschaftspolitischen Konferenzen Griechenlands ist.

Zur Person REUTERS Yannis Dragasakis, geboren am 1. Januar 1947, ist der stellvertretende Ministerpräsident von Griechenland. Er studierte Politikwissenschaften und Volkswirtschaftslehre an der LSE und arbeitete als Forscher und Berater in verschiedenen Unternehmen in Europa. Er gilt als moderat und der Mann, der im Sommer 2015 im Ringen um den Verbleib Griechenlands im Euro eine Schlüsselrolle spielte. Gemeinsam mit Finanzminister Euclid Tsakalotos und Wirtschaftsminister Giorgos Stathakis bestimmt er derzeit die Wirtschaftspolitik des Landes.

SPIEGEL ONLINE: Ab Juli wird Griechenland nicht mehr in der Lage sein, seine Schulden zu zahlen, wenn die Verhandlungen für ein neues Rettungspaket platzen. Die Kontrolleure der Gläubiger sind in dieser Woche nach Athen zurückgekehrt, aber in trockenen Tüchern ist noch nichts. Müssen wir mit einem neuen Grexit-Drama rechnen?

Dragasakis: Das darf nicht passieren. Und wir müssen es auch nicht so weit kommen lassen.

SPIEGEL ONLINE: Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt?

Dragasakis: Doch. Die Bedingungen, die an das Rettungspaket geknüpft sind, sind weitgehend erfüllt. In mehreren Sektoren haben wir Ziele übertroffen - Steuereinnahmen, Haushaltsüberschüsse, Mehrwertsteuererhebung.

SPIEGEL ONLINE: Nach unabhängigen Analysen sind jedoch 70 Prozent der Reformen noch nicht umgesetzt.

Dragasakis: Tatsächlich muss noch einiges passieren. Vieles davon spielt aber eher eine untergeordnete Rolle. Das Ziel meiner Regierung ist es, den technischen Teil der Vereinbarung beim nächsten Treffen mit der Eurogruppe am 20. März abzuschließen. Danach ist dann noch Zeit, sich in zwei wichtigen Punkten auf politischer Ebene zu einigen: Welche Überschüsse müssen wir nach 2018 erzielen? Und wie steht es um einen mittelfristigen Schuldenerlass?

SPIEGEL ONLINE: Der griechische Präsident Prokopis Pavlopoulos sagte auf dem Delphi-Wirtschaftsforum, dass der IWF den Europäern die Rettung Griechenlands überlassen sollte. Was halten Sie davon?

Dragasakis: Wir wollten die Krise seit jeher im europäischen Rahmen lösen, das ist immer noch unsere Ansicht. Ob der IWF dabei bleibt oder nicht, ist zweitrangig. Das Wichtigste ist, dass wir mit unserem eigenen Plan vorankommen. Wenn der IWF hier etwas beitragen kann, ist er herzlich willkommen.

SPIEGEL ONLINE: Der SPIEGEL berichtete, dass der IWF am dritten Rettungspaket mit viel weniger Geld als ursprünglich erwartet teilnehmen wird.

Dragasakis: Das möchte ich nicht kommentieren. Die Beteiligung des IWF schafft eher zusätzliche Probleme. Wir hatten in fast allen Punkten mit den europäischen Partnern eine Einigung erzielt. Doch plötzlich forderte der IWF zusätzliche Reformschritte im Wert von 3,6 Milliarden. Das ist so als würde man die Spielregeln während des Spiels ändern.

SPIEGEL ONLINE: In Deutschland und anderen Länder stehen Wahlen bevor. Könnte es zum Problem werden, wenn die Verhandlungen über einen Schuldenerlass erst danach stattfindet?

Dragasakis: Die Umsetzung nach den Wahlen ist für uns kein Problem. Allerdings wird es schwierig für uns, Investoren zu gewinnen, wenn zu lange zu vieles unklar ist. Wenn Maßnahmen definiert sind und internationale Investoren und Institutionen wissen, dass sie umgesetzt werden, werden wir mit den Schulden umgehen können.

Delphi Economic Forum / MATH Studio Yannis Dragasakis und SPIEGEL-ONLINE-Korrespondent Giorgos Christides auf dem Delphi Economic Forum

SPIEGEL ONLINE: Und wie soll das aussehen?

Dragasakis: Wir streben zunächst eine vorläufige Rückkehr an den Kapitalmarkt an. Das könnte noch in diesem Jahr geschehen, wenn die zweite Überprüfung schnell abgeschlossen ist und Griechenland wieder ins Anleihekaufprogramm der EZB aufgenommen ist. Danach sind wir bereit für den vollen Marktzugang.

SPIEGEL ONLINE: Würden Sie lieber mit einem Kanzler Schulz verhandeln?

Dragasakis: Die griechische Regierung möchte nicht in die Innenpolitik anderer Staaten gezogen werden. Aber wir haben natürlich unsere Präferenzen, das ist klar. Nach meiner Überzeugung riskiert ein Europa, das auf die Einhaltung eines strengen Sparkurses besteht, dass sich Mitglieder abwenden. Wenn politischer Wandel in Deutschland eine Verschiebung der Kräfte in Europa bewirkt, würde ich das sehr positiv sehen.

SPIEGEL ONLINE: Das Vertrauen zwischen Athen und seinen Gläubigern ist immer noch nicht wiederhergestellt. Hardliner fühlen sich bestärkt, dass Athen die Renten erhöht hat.

Dragasakis: Es ist neokolonistisch zu glauben, dass Europa und seine Bürger nur mit der Peitsche regiert werden können. Das hat nichts mit Demokratie oder mit einem toleranten Europa zu tun. Natürlich müssen wir unsere Verpflichtungen einhalten. Aber diese zusätzliche Rentenerhöhung wurde 2015 mit Gläubigern vereinbart. Sie hatten akzeptiert, dass die Überschüsse aus den Mehrwertsteuereinnahmen für die Sozialpolitik genutzt werden können. Im Jahr 2016 haben wir das Mehrwertsteueraufkommen um 1,0 bis 1,5 Milliarden Euro erhöhen können. Daher kommt das Geld.

Die Chronik der Griechenlandkrise Am 1. Januar 2001 tritt Griechenland der Eurozone bei. Bei der Einführung des Euros 1999 war das Land noch nicht dabei. Erst im Jahr 2000 erfüllte es die sogenannten Konvergenzkriterien des Maastrichter Vertrages - zumindest auf dem Papier. Im November 2004 wird klar: Die Regierung in Athen hat sich die Aufnahme in die Eurozone mit gefälschten Finanzdaten erschummelt. Alle Haushaltsdefizite vergangener Jahre waren in Wahrheit deutlich höher als zuvor an Brüssel gemeldet. So übertrafen die neuen Schulden in jedem Jahr die im Stabilitätspakt erlaubte Obergrenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung. Langjähriger Berater der Griechen war die US-Investmentbank Goldman Sachs. Ende Oktober 2009 zeichnet sich zum ersten Mal so etwas wie eine Griechenlandkrise ab. Das voraussichtliche Haushaltsdefizit liegt bei rund 12,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, doppelt so hoch wie zunächst angenommen. Die neue Regierung von Ministerpräsident Giorgos Papandreou kündigt Sparmaßnahmen an. Mitte Dezember 2009 stuft die Ratingagentur Standard & Poor's Griechenlands Kreditwürdigkeit herab. Zuvor hatte dies schon die Agentur Fitch getan. Warnungen vor einer drohenden Staatspleite werden lauter. Der Kurs des Euros bricht ein. Bundeskanzlerin Angela Merkel beschwichtigt: "Ich bitte im Interesse einer sachlichen Diskussion, das nicht überzubewerten." Im Frühjahr 2010 wird es eng: Griechenland bekommt nur noch sehr schwer Geld an den Finanzmärkten. Die Eurostaaten und der Internationale Währungsfonds (IWF) springen dem Land bei. Anfang Mai schnüren sie ein Rettungspaket mit Krediten über 110 Milliarden Euro, 30 Milliarden davon übernimmt der IWF, auf Deutschland entfallen 22,4 Milliarden Euro. Die Bundesregierung peitscht das Gesetz im Eilverfahren durch den Bundestag. Die Geldgeber sehen die Griechenlandkrise offenbar als temporäres Problem: Die Laufzeit der Kredite beträgt nur drei Jahre. Kurz darauf geraten auch andere Länder wie Irland und Portugal ins Wanken. Ein Jahr später spitzt sich die Schuldenkrise erneut zu. Weil absehbar ist, dass Griechenland sich nicht wie geplant bereits 2012 am Kapitalmarkt finanzieren kann, braucht es mehr Geld von den Staaten der Eurozone und dem Internationalen Währungsfonds. Am 10. Mai 2011 kündigt die griechische Regierung ein neues Sparpaket an. Wenige Tage später legen gewaltsame Demonstrationen Teile des Landes lahm. Die Polizei muss das Parlament gegen wütende Bürger verteidigen. Sie feuert Tränengas, Demonstranten werfen Steine zurück, attackieren die Limousine von Ministerpräsident Papandreou. Zweites Rettungspaket, erster Versuch: Ein Sondergipfel der Eurostaaten beschließt am 21. Juli 2011 ein neues Hilfspaket für Griechenland mit einem Volumen von 109 Milliarden Euro. Der Großteil des Geldes soll aus dem europäischen Rettungsschirm EFSF und dem Internationalen Währungsfonds kommen. Erstmals sollen aber auch private Gläubiger beteiligt werden - auf freiwilliger Basis. Ende Oktober 2011 legt die Troika aus EU, IWF und Europäischer Zentralbank (EZB) einen neuen Bericht zur Finanzsituation Griechenlands vor. Die Experten zeichnen darin ein düsteres Bild: Die Lage des Landes hat sich in den vorangegangenen Monaten weiter verschlechtert. Auf einem EU-Gipfel am 26. Oktober schmieden die Staats- und Regierungschefs einen neuen Rettungsplan: Private Gläubiger sollen auf mehr als 50 Prozent ihrer Forderungen gegenüber Griechenland verzichten. Das trifft vor allem europäische Banken. Athen soll weitere 100 Milliarden Euro erhalten, mit zusätzlichen 30 Milliarden Euro soll der Schuldenschnitt abgesichert werden. Turbulente Herbsttage: Am 31. Oktober kündigt Griechenlands Ministerpräsident Papandreou überraschend eine Volksabstimmung über die Beschlüsse des Eurogipfels und die damit verbundenen Sparauflagen für sein Land an. Beim G20-Gipfel in Cannes gehen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy Anfang November mit Papandreou scharf ins Gericht. Daraufhin lässt dieser den Referendumsplan fallen und tritt zurück. Loukas Papademos, der Ex-Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, tritt am 11. November 2011 an die Spitze einer Übergangsregierung. Im Februar 2012 stimmt das griechische Parlament einem neuen Sparprogramm zu. In Athen kommt es zu gewalttätigen Ausschreitungen. Die internationalen Geldgeber hatten auf verschärfte Reformen gepocht - im Gegenzug verabschieden die Eurofinanzminister das zweite Rettungspaket. Neben dem Schuldenschnitt für die privaten Gläubiger enthält es auch die im Oktober angekündigten Hilfen in Höhe von 130 Milliarden Euro. Für die Kredite aus dem ersten Hilfspaket von 2010 werden die Zinsen halbiert. Der Schuldenschnitt wird am 9. März 2012 wirksam. Bei der Parlamentswahl am 6. Mai 2012 strafen die Griechen die Traditionsparteien Nea Dimokratia (ND) und Pasok ab, die aus ihrer Sicht das Land einem internationalen Spardiktat unterworfen haben. Parteien wie Syriza, die eine Aufkündigung der Sparvereinbarungen fordern, legen kräftig zu. Eine Regierungsbildung scheitert. Nach der Neuwahl am 17. Juni wird ND-Chef Antonis Samaras als Ministerpräsident vereidigt. Unterstützt wird seine Regierung von Pasok und der demokratischen Linken (Dimar). Das bei den Wahlen zweitplatzierte Linksbündnis Syriza ist jedoch nicht beteiligt. Die Lage an den Finanzmärkten spitzt sich im Sommer 2012 wieder zu. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler sinniert über einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone. Der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi erklärt am 26. Juli, die EZB werde alles Notwendige tun, um den Euro zu erhalten - und leitet damit eine Wende in der Eurokrise ein. Von nun an schwindet die Angst davor, dass die griechische Krise auch Länder wie Italien oder Spanien anstecken könnte. Am 8. Oktober 2012 besucht Angela Merkel zum ersten Mal seit Ausbruch der Krise Griechenland. Sie lobt die Fortschritte des Landes. Der IWF dagegen glaubt nicht, dass Griechenland den Sanierungszeitplan einhalten kann. Deutschlands Finanzminister Wolfgang Schäuble tritt Spekulationen über einen Euro-Austritt Griechenlands entgegen. Dabei gelingt ihm ein legendärer Satz auf Denglisch: "I think there will be no Staatsbankrott in Greece." Griechenland erhält weitere Zugeständnisse: Am 27. November 2012 einigt sich die Euro-Gruppe mit dem IWF auf eine Anpassung des zweiten Rettungspakets: Die Regierung in Athen soll mehr Zeit für die Umsetzung der Sparvorgaben bekommen. Daraus ergibt sich eine Finanzlücke von 14 Milliarden Euro, die unter anderem mit günstigen Zinsen auf bereits gewährte Kredite gestopft werden soll. Im Juni 2013 räumt der Internationale Währungsfonds (IWF) Fehler bei der Rettungspolitik ein. Beim ersten Hilfsprogramm aus dem Mai 2010 habe man zu optimistische Annahmen zugrunde gelegt. Weder der Schuldenstand noch das Wachstum hätten sich so entwickelt wie damals angenommen. Die griechische Wirtschaft schrumpft 2013 das fünfte Jahr in Folge. Seit 2008 ist das Bruttoinlandsprodukt um gut 22 Prozent eingebrochen, die Staatsverschuldung ist wieder höher als vor dem Schuldenschnitt. 2014 scheint die jahrelange Talfahrt endlich zu Ende zu gehen. Die griechische Regierung erwartet sogar ein geringes Wirtschaftswachstum - und wird forsch: Anfang April leiht sich das Land erstmals seit vier Jahren wieder langfristig Geld am Kapitalmarkt. Die Investoren sind begeistert - und geben den Griechen drei Milliarden Euro zu 4,75 Prozent Zinsen. Ende 2014 laufen die Hilfen der Europartner für Griechenland aus - und Ministerpräsident Antonis Samaras wird nicht müde zu betonen, dass kein neues Geld nötig sei. "Die Ära der Rettungspakete geht zu Ende", jubelt er. Ende November meldet der SPIEGEL, es werde wohl doch ein weiteres Hilfspaket geben. Zehn Milliarden Euro aus dem Rettungsfonds ESM sollten umgewidmet werden. Am 29. Dezember 2014 scheitert die Wahl des Staatspräsidenten im dritten Wahlgang - die griechische Verfassung sieht für diesen Fall Neuwahlen vor, die am 25. Januar stattfinden sollen. Das könnte die große Chance für das linke Syriza-Bündnis und dessen Chef Alexis Tsipras sein. Tsipras lehnt die Reformauflagen von EU und Internationalem Währungsfonds (IWF) ab und will im Falle eines Wahlsiegs einen Schuldenschnitt durchsetzen. Bei den Geldgebern stößt das nicht auf Begeisterung. Anfang Januar 2015 meldet der SPIEGEL, die Bundesregierung sei bereit, Griechenland notfalls aus der Eurozone ausscheiden zu lassen. Die Finanzmärkte reagieren schockiert. Am 25. Januar 2015 gewinnt Alexis Tsipras mit seinem Linksbündnis Syriza die Parlamentswahl. Die absolute Mehrheit verfehlt er dabei knapp - und muss eine Koalition eingehen. Als Partner wählt Syriza ausgerechnet die rechtspopulistischen Unabhängigen Griechen. Am 26. Januar wird Tsipras als Ministerpräsident vereidigt. Wenige Tage nach der Wahl reist Euro-Gruppenchef Jeroen Dijsselbloem nach Athen. Er will mit der neuen griechischen Regierung darüber sprechen, wie es mit dem Hilfs- und Reformprogramm weitergeht. Doch was er erlebt, ist eine knallharte Abfuhr. Griechenland weigere sich, weiter mit der Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und IWF zusammenzuarbeiten, sagt Finanzminister Giannis Varoufakis bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Dijsselbloem steht auf und geht - es reicht nur noch für einen flüchtigen Händedruck. Nach wochenlangem Ringen mit gegenseitigen Drohgebärden einigen sich Griechenland und die Euro-Finanzminister am 20. Februar 2015 in Brüssel auf eine Verlängerung des laufenden Hilfsprogramms. Doch das Geld soll erst fließen, wenn Griechenland konkrete Reformvorschläge vorlegt, die von den Gläubigern gebilligt werden. Ende März 2015 legt Tsipras Reformvorschläge vor, die Gläubiger lehnen sie umgehend ab - so wie alle der zahlreichen Reformlisten, die im Frühjahr aus Athen nach Brüssel geschickt werden. Der Ton wird noch rauer, die Drohgebärden drastischer. Die Griechen holen viele Milliarden Euro von ihren Bankkonten. Dennoch scheint ein Kompromiss in letzter Sekunde zu gelingen - bis zum 26. Juni: Tsipras kündigt ein Referendum über die Forderungen der Geldgeber an und empfiehlt den Griechen, gegen sie zu stimmen, die griechischen Unterhändler werden aus Brüssel abgezogen. Die Euro-Finanzminister beschließen, das Hilfsprogramm auslaufen zu lassen - ohne die letzte Tranche zu überweisen. Die griechische Regierung verhängt Kapitalverkehrskontrollen, vom 29. Juni an sind die Banken geschlossen, Abhebungen und Überweisungen gedeckelt. In der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli endet das zweite Hilfsprogramm - und Griechenland bleibt zum ersten Mal seit Beginn der Krise eine Kreditrate schuldig: 1,54 Milliarden Euro hätte das Land an den IWF zahlen müssen. Die Geldgeber lehnen neue Verhandlungen bis zum Referendum am 5. Juli ab, Tsipras und Varoufakis knüpfen ihre politische Zukunft an ein Nein des Volkes zu den Gläubigerforderungen. Im ganzen Land bilden sich lange Schlangen vor Geldautomaten, pro Tag gibt es höchstens 60 Euro. Rentner warten stundenlang vor den wenigen offenen Bankfilialen auf einen Teil ihrer Renten. Am 5. Juli findet das Referendum über die Sparauflagen statt. Begleitet wird es zum Teil von scharfen Angriffen auf Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU), der auf Plakaten als Vampir verunglimpft wird. Nachdem die Umfragen lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraussagen, triumphiert am Ende Tsipras: 61 Prozent der Abstimmenden folgen seinem Rat, die Reformforderungen der Gläubiger abzulehnen. Unmittelbar nach dem Referendumserfolg vollzieht Tsipras eine beachtliche Kehrtwende: Sein umstrittener Finanzminister Varoufakis tritt zurück und braust am 6. Juli mit Ehefrau Danae von dannen (Foto). Kurz darauf legt Tsipras mit Unterstützung der französischen Regierung ein umfassendes Reformpaket vor, das den Forderungen der Gläubiger weit entgegenkommt. Obwohl dies eine 180-Grad-Wende bedeutet, bekommt Tsipras in der Nacht auf den 11. Juli im Parlament eine Mehrheit für die Aufnahme von Verhandlungen - allerdings nur mithilfe der Opposition. Falls Tsipras sich von seinem Reformvorschlag eine schnelle Einigung erhofft hat, so wird er aufs Gröbste enttäuscht. Zunächst bringt Finanzminister Wolfgang Schäuble vor einem Treffen mit seinen Amtskollegen die Option eines zeitweiligen Euro-Austritts ins Gespräch. Beim anschließenden Euro-Gipfel in der Nacht vom 12. auf den 13. Juli verhindert EU-Ratspräsident Donald Tusk laut Teilnehmern ein Scheitern nur, indem er Merkel und Tsipras verbietet, den Raum zu verlassen. Am Ende wird Griechenland zwar ein neues Hilfsprogramm in Aussicht gestellt, nicht zuletzt auf Betreiben von Frankreichs Präsident François Hollande (M.). Doch Tsipras muss dafür Bedingungen akzeptieren, die deutlich härter als das ursprüngliche Angebot der Gläubiger sind. Am 15. Juli muss das griechische Parlament die ersten Reformen beschließen, das Ultimatum haben die Euro-Partner gestellt. Für Tsipras und seinen neuen Finanzminister Euklidis Tsakalotos wird die Abstimmung jedoch zur Nervenprobe, denn der Widerstand in der Regierungspartei Syriza reicht bis zur Parlamentspräsidentin Zoi Konstantopoulou. Zwar bekommt Tsipras eine knappe Regierungsmehrheit zustande, doch die Spaltung seiner Partei ist nicht mehr zu übersehen. Darauf reagiert der Regierungschef, indem er zwei Tage später sein Kabinett umbildet und rebellische Minister entlässt. In der Nacht auf den 23. Juli werden weitere Reformforderungen verabschiedet, der Weg zu neuen Verhandlungen mit den Geldgebern ist vorerst frei. Am 14. August 2015 einigen sich die Finanzminister der Eurozone auf ein drittes Hilfspaket in Höhe von 86 Milliarden Euro. Das Geld kommt diesmal vom Eurorettungsschirm ESM, künftig werden auch dessen Experten die Reformen in Griechenland überwachen. Eine Woche später, am 20. August, fließt bereits die erste Tranche nach Athen - und Alexis Tsipras sorgt für einen Paukenschlag: Der Ministerpräsident tritt zurück und kündigt Neuwahlen für den 20. September an. Prominente Gegner des Reformkurses verlassen Syriza und gründen eine neue Partei. Im Umfragen liegt Tsipras' Syriza Kopf an Kopf mit der konservativen Nea Demokratia. Am 20. September 2015 gewinnt Alexis Tsipras zum zweiten Mal binnen eines Jahres die Parlamentswahlen. Seine Syriza wird mit Abstand stärkste Kraft, verfehlt aber die absolute Mehrheit der Parlamentssitze. Erneut bildet Tsipras eine Regierungskoalition mit den Rechtspopulisten von Anel. Am 8. Oktober sprechen alle 155 Abgeordneten der Koalitionsparteien Tsipras das Vertrauen aus. Kurz darauf beschließt das Parlament Steuererhöhungen, harte Strafen für Steuerbetrug und Rentenkürzungen. Im Mai 2016 stehen der Regierungschef und Finanzminister Tsakalotos erneut unter Zugzwang: Im dritten Kreditprogramm hatte sich Griechenland im Gegenzug für die Kredite zu weiteren Sparmaßnahmen und Strukturreformen verpflichtet. Von deren Umsetzung machen die Euro-Finanzminister die Auszahlung der nächsten Kredittranche abhängig, die die Regierung nun dringend braucht. Konkret muss das Land 5,4 Milliarden Euro einsparen. Am 22. Mai 2016 beschließt das Parlament nach hitziger Debatte erneute Rentenkürzungen sowie Steuererhöhungen. Zudem verabschiedet es eine Art Vorratsgesetz: Sollten künftig die Haushaltsziele nicht erreicht werden, würden automatische Etatkürzungen greifen. In der Nacht auf den 25. Mai 2016 einigen sich die Euro-Finanzminister auf die Auszahlung weiterer 10,3 Milliarden Euro aus dem dritten Kreditpaket. Zudem werden eine Reihe weiterer Streitpunkte geklärt: Der Internationale Währungsfonds (IWF) will sich weiter an den Finanzhilfen beteiligen - er hatte zuvor auf Schuldenerleichterungen für Griechenland bestanden. Diese werden zwar nicht im Detail beschlossen, aber für das Jahr 2018 zugesichert - also nach Ende des dritten Kreditpakets. Euro-Gruppenchef Jeroen Dijsselbloem spricht von einem "großen Durchbruch".

SPIEGEL ONLINE: Angenommen, Griechenland braucht kein viertes Rettungspaket und kommt wieder allein klar. Sollte Ihr Land dann wieder zu alten Verhältnissen zurückkehren?

Dragasakis: Nein. Das bisherige Wachstumsmodell unseres Landes war nicht sinnvoll und ungerecht. Ich war schon immer der Meinung, dass wir nicht nur wegen der Vorteile billiger Kreditaufnahme in der Eurozone sein sollten. Das hat die Blase herbeigeführt. Das Ende der Rettungspakete ist nicht das Ende aller Probleme.

SPIEGEL ONLINE: Wie wollen Sie die griechische Wirtschaft umbauen?

Dragasakis: Wir brauchen ein neues Wachstumsmodell und sollten Griechenland stark im Technologiemarkt und der Forschung machen. Und natürlich das soziale Problem angehen. Wir müssen Wege finden, um die Arbeitslosigkeit zu senken.

SPIEGEL ONLINE: Ein weiteres heikles Thema: Gläubiger fordern auf längere Sicht ein hohes Wirtschaftswachstum. Forscher prognostizieren dagegen, dass Griechenland in den nächsten Jahren nur selten 3,5 Prozent erreichen wird.

Dragasakis: Richtig. Nach Zeiten starker Rezession und hoher Arbeitslosigkeit sind hohe Überschüsse nicht möglich. Wir brauchen statt unrealistischer Ziele einen Kompromiss. Zehn Jahre lang ein BIP-Wachstum von 3,5 Prozent anzuvisieren, ist unrealistisch. Das wäre wie wenn jemand sagt: 'Wir geben dir ein Ziel vor und wissen, dass du es nicht erreichen wirst, aber wollen dir damit vor Augen führen, dass du nicht kreditfähig bist.' Darauf kann kein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden.

SPIEGEL ONLINE: Laut einem Bericht von "Politico" haben Sie eine Finanzierung bei der Weltbank angefragt. Warum?

Dragasakis: Es ist etwas, worüber wir mit kompetenten europäischen Institutionen diskutiert haben. Wir suchen nach Wegen, die Zahl der Erwerbstätigen schnell zu erhöhen. Die Weltbank könnte da behilflich sein.

SPIEGEL ONLINE: Wird dies die Staatsverschuldung erhöhen?

Dragasakis: Jedes Darlehen macht das. Aber das wird Entwicklungsfinanzierung sein.

SPIEGEL ONLINE: Drohen Griechenland vorgezogene Wahlen, wenn die Verhandlungen mit den Gläubigern nicht vorankommen?

Dragasakis: Es gibt keinen Grund, Wahlen vorzuziehen. Wir haben ein Programm, und wir wollen unsere Leistungen am Ende unserer Amtszeit im Jahr 2019 beurteilen.